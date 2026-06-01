Od danas je ovo zabranjeno! Kazne su paprene

Od danas, 1. lipnja, na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Hrvatske. Mjera se uvodi s početkom protupožarne sezone, koja traje do kraja rujna ili listopada, a cilj joj je smanjiti rizik od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokih temperatura, suše i pojačanog boravka građana u prirodi.

Zabrana se odnosi na spaljivanje, paljenje i loženje vatre na svim otvorenim prostorima, uključujući spaljivanje korova, biljnog otpada i drugih gorivih materijala te korištenje otvorenog plamena ondje gdje postoji povećana opasnost od požara. Za svako loženje vatre na otvorenom prostoru inače je potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe

Na području Grada Zagreba zabranjeno je spaljivanje, paljenje i loženje vatre na svim otvorenim prostorima te u razdobljima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Iznimno, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, kao i tijekom razdoblja velike i vrlo velike opasnosti od požara, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba može na pisani zahtjev pravne ili fizičke osobe odobriti loženje vatre na otvorenom prostoru. Za to je potrebno organizirati vatrogasno dežurstvo i poduzeti preventivne mjere zaštite od požara. Zahtjev se može predati osobno na adresi Savska cesta 1/3 u Zagrebu, poslati poštom ili elektroničkom poštom te podnijeti putem online obrasca. Potrebno ga je dostaviti najkasnije 24 sata prije planiranog loženja vatre na otvorenom prostoru.

S početkom lipnja počinje i nova protupožarna sezona uz kampanju Hrvatskih šuma "Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra", kojom se građane upozorava na važnost odgovornog ponašanja u prirodi. Kampanja podsjeća da požari najčešće ne nastaju slučajno, nego kao posljedica nepažnje, poput neugašenog plamena, odbačenog opuška ili ostavljene staklene boce.

"Rezultati prethodne protupožarne sezone pokazali su koliku razliku mogu napraviti prevencija i odgovorno ponašanje. Upravo zato i ove godine nastavljamo s kampanjom Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra. Odabrali smo poruku koju svi poznajemo jer se iza te naizgled bezazlene rečenice često skrivaju simboli nepoželjnog ponašanja: neugašen plamen, odbačen opušak ili ostavljena boca. Kampanjom želimo podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma. Želimo da građani budu naši partneri u očuvanju prirode jer šume čuvamo zajedno", istaknuo je Joško Radanović, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma.

Nakon uspješne prošlogodišnje sezone, tijekom koje je zabilježeno 57 posto manje požara te 86 posto manja opožarena površina u odnosu na desetogodišnji prosjek, Hrvatske šume nastavljaju s komunikacijom koja u središte stavlja ljudsko ponašanje kao jedan od ključnih čimbenika u prevenciji požara.

222 kamere u šumama

U šumama se nalazi 222 kamere na 111 lokacija, kojima se upravlja iz nadzornih operativnih centara u priobalnim županijama, kao i u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji. Sustav videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara pomaže u ranom otkrivanju i učinkovitijem odgovoru na požare.

Tijekom protupožarne sezone dodatno se pojačavaju operativne aktivnosti i motriteljsko-dojavna služba na području krša kako bi se vrijeme reakcije svelo na minimum.

Hrvatske šume i Hrvatska vatrogasna zajednica pozivaju građane i posjetitelje da tijekom boravka u prirodi budu posebno oprezni i odgovorni. Primijetite li dim ili znakove požara, odmah nazovite 193 ili 112 jer pravodobna reakcija može biti presudna u sprječavanju većih posljedica.

Paprene kazne

Za kršenje zabrane predviđene su i visoke novčane kazne. Za nepoštivanje odluka o zabrani loženja vatre na otvorenom kazne se najčešće kreću od 65 do 600 eura, ovisno o lokalnim propisima. Međutim, ako osoba izazove požar, sankcije su znatno strože. Prema Zakonu o zaštiti od požara, fizička osoba koja izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od 1.990 do 19.900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Ako je požar izazvan iz nehaja, kazna iznosi od 260 do 1.990 eura, dok je za neprijavljivanje požara predviđena kazna od 130 do 1.990 eura.