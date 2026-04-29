Misteriozni nestanci i smrti znanstvenika potaknuli nagađanja, oglasio se i Trump: "Nadam se da je slučajnost, ali..."

Ubojstvo nuklearnog fizičara i profesora s MIT-a ispred obiteljske kuće u Massachusettsu, nestanak umirovljenog generala zračnih snaga iz Novog Meksika i nestanak inženjerke zrakoplovstva tijekom planinarenja u Los Angelesu samo su neki od slučajeva koji su posljednjih godina potaknuli nagađanja o mogućoj povezanosti tih događaja.

FBI sada istražuje moguću poveznicu. U fokusu su različiti slučajevi koji se protežu od 2022. do početka ove godine. Riječ je o neovisnim istraživačima, bivšim vojnim dužnosnicima i znanstvenicima povezanih s NASA-om te laboratorijima poput Los Alamosa, piše Wall Street Journal.

"Nadam se da je riječ o slučajnostima, ali to ćemo istražiti", rekao je američki predsjednik Donald Trump i dodao da su neki od preminulih i nestalih bili "vrlo važni ljudi".

Unatoč nagađanjima, istražitelji zasad ne vide poveznicu među tim događajima. Privatni istražitelj Thomas McNally, kojeg je obitelj angažirala nakon nestanka Melisse Casias u lipnju prošle godine, ističe da nema dokaza koji bi njezin slučaj povezali s ostalima.

Melissa Casias, who worked with her husband as an administrative assistant at Los Alamos National Laboratory [LANL] — famous for developing nuclear weapons during the Manhattan Project — has not been seen since she dropped lunch off for her daughter in New Mexico last summer.

Casias je radila kao administrativna zaposlenica u laboratoriju u Los Alamosu, gdje je bila zadužena za nabavu uredskog materijala. McNally naglašava da nije bila uključena u osjetljive projekte niti ima naznaka da je njezin nestanak povezan s bilo kakvim tajnim programima. Posljednjih tjedana, kaže, više vremena troši na demantiranje teorija zavjere nego što radi na istrazi.

Ipak, na društvenim mrežama mjesecima kruže tvrdnje koje pokušavaju povezati njezin nestanak s nizom smrti znanstvenika. Stručnjaci upozoravaju da takve teorije nisu neuobičajene, ali rijetko dosegnu razinu na kojoj potaknu službene istrage. "Većina teorija zavjere brzo nestane, ali ovdje je specifično to što su se uključile državne institucije", rekao je Joseph Uscinski sa Sveučilišta u Miamiju.

Slučajevi koji se spominju uključuju smrt fizičara s MIT-a Nuna Loureira 2025. godine i ubojstvo astronoma Carla Grillmaira početkom 2026. godine, kao i nestanak umirovljenog generala Williama Neila McCaslanda.

U nekim od tih slučajeva vlasti su već utvrdile okolnosti. Za Loureirovo ubojstvo osumnjičen je njegov bivši kolega, koji je nekoliko dana ranije pucao i na sveučilištu Brown.

Unatoč tome, pojedini komentatori pokušali su povezati te događaje, osobito nakon nestanka McCaslanda, što je dodatno pojačalo nagađanja. McCasland je napustio obiteljski dom u Albuquerqueu. Nije ponio ni mobitel, ni naočale. Otišao je samo s novčanikom i revolverom.

Tijekom karijere bio je uključen u napredna istraživanja Pentagona i vodio Laboratorij za istraživanja zračnih snaga. Mjesecima nakon nestanka i dalje nije poznato što se dogodilo.

Njegova supruga javno je odbacila nagađanja i navela da je u mirovini gotovo 13 godina te da je malo vjerojatno da bi bio meta zbog informacija kojima je nekad imao pristup.

Monica Reza, 60-godišnja inženjerka zrakoplovstva, nestala je u lipnju 2025. tijekom planinarenja u šumskom području u Los Angelesu. Radila je u NASA-inu laboratoriju kao voditeljica odjela za obradu materijala, a njezin nestanak i dalje nije razjašnjen.

🚨 Scientist Monica Jacinto Reza helped build America's next-generation propulsion technology. She co-invented Mondaloy, a patented nickel-based superalloy engineered to survive extreme heat and oxygen in advanced rocket engines. Monica disappeared while hiking with others.

Do ožujka su teorije iz marginalnih internetskih zajednica dospjele i u masovne medije, gdje su dodatno dobile na vidljivosti. Obitelji preminulih i nestalih upozoravaju da takve tvrdnje dodatno otežavaju situaciju.

"Osobe bi trebale shvatiti da znanstvenici također umiru i ne stvarati dodatne teorije", poručila je obitelj istraživačice Amy Eskridge, koja je preminula 2022. godine nakon dugotrajnih zdravstvenih problema.

Slično navodi i obitelj NASA-ina fizičara Michaela Davida Hicksa, koji je preminuo 2023. godine. "Ne razumijem kako se smrt mog oca povezuje s drugim slučajevima", rekla je njegova kći.