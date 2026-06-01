Nova eskalacija na Bliskom istoku! Iran prekinuo pregovore: Prijete blokadom ključnog tjesnaca

Iran je prekinuo komunikaciju sa SAD-om koja se odvijala preko posrednika zbog izraelskih napada na Libanon.

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da je iranski pregovarački tim zaustavio sve razgovore i razmjenu poruka sa SAD-om. Prema navodima agencije, situacija u Libanonu bila je ključan dio primirja, a Teheran smatra da je ono prekršeno.

"Neće biti dijaloga dok se ne ispune stavovi Irana i Hezbolaha o tom pitanju", navodi Tasnim. Iranski dužnosnici traže prekid izraelske ofenzive i potpuno povlačenje s okupiranih područja.

Do novih napetosti došlo je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio napade na uporište Hezbolaha u Bejrutu. Nekoliko visokih iranskih dužnosnika osudilo je širenje izraelske ofenzive u Libanonu, a iranski ministar vanjskih poslova poručio je da su SAD i Izrael "odgovorni za posljedice svakog kršenja primirja na svim frontovima", prenosi Sky News.

Slične poruke poslali su predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf i predstavnici vojnog vrha, koji su također upozorili na posljedice izraelskih napada.

Istodobno je Iran zaprijetio potpunom blokadom Hormuškog tjesnaca. Teheran je ranije tvrdio da određenim brodovima dopušta prolazak kroz taj važan pomorski prolaz pod svojim uvjetima.

Prema navodima Tasnima, mogao bi biti blokiran i tjesnac Bab al-Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Iran je saveznik hutističkog pokreta u Jemenu, koji djeluje u tom području.

Prekid kontakata dodatni je udarac diplomatskim naporima koji su posljednjih tjedana bili u tijeku između Washingtona i Teherana. Prije najnovijih događaja činilo se da su dvije strane ostvarile određeni napredak prema preliminarnom sporazumu.

Prema medijskim izvješćima, dogovor je trebao riješiti dio otvorenih pitanja, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje američke blokade uz produljenje 60-dnevnog primirja. Pitanja poput iranskog nuklearnog programa i američkih sankcija trebala su ostati predmet daljnjih pregovora.