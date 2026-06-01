Drama na letu iznad BiH! Pet osoba ozlijeđeno: Stjuardesa odbačena u strop

Pet osoba ozlijeđeno je tijekom leta iz Kolna za Rodos nakon što je zrakoplov iznad Bosne i Hercegovine upao u snažne turbulencije.

Prema pisanju portala The Aviation Herald, incident se dogodio 30. svibnja. Zrakoplov Airbus A320 nalazio se na visini od oko 11 tisuća metara kada je tijekom penjanja iznenada naišao na snažna zračna strujanja.

Ispred njega u istom smjeru letio je znatno veći Airbus A380 na letu između Dubaija i Londona. Prema dosadašnjim informacijama, turbulencije su vjerojatno bile povezane s vrtložnim strujanjima koja nastaju iza velikih zrakoplova.

Lakše su ozlijeđena četiri putnika i jedna članica kabinskog osoblja. Prema navodima medija, stjuardesa je tijekom najjačeg udara odbačena prema stropu kabine.

Posada je unatoč incidentu nastavila let prema Kolnu. Po slijetanju su intervenirale medicinske službe, a ozlijeđene osobe prevezene su na dodatne preglede.

Pokrenuta je istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti događaja.

Zrakoplov koji je letio prema Londonu nije imao nikakvih problema, dok je avion koji je upao u turbulencije nakon slijetanja nekoliko sati bio izvan prometa zbog tehničkih provjera. Sljedeći let zbog toga je kasnio više od tri sata.