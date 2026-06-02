Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide zbog sumnje da je naš slavni bivši tenisač Goran Ivanišević utajio 1,2 milijuna eura poreza.

Potvrdila je to Nacionalu Silvia Lončar, glasnogovornica i zamjenica općinske državne odvjetnice Erike Korade.

Izvidi su u tijeku temeljem kaznene prijave koju je protiv Ivaniševića još u studenome 2024. podnijela njegova bivša supruga Tatjana Dragović dostavivši DORH-u izvatke s njihova zajedničkog računa u Monaku, kamo su stizale milijunske uplate za njegov trenerski posao.

Ivanišević je Tatjanu Dragović tužio tvrdeći da mu duguje 2,47 milijuna eura upravo s tog računa. Sud je prošloga tjedna odbio njegovu tužbu.

Tatjana Dragović Foto: Goran Mehkek/Cropix

"U navedenom predmetu u tijeku je provođenje izvida koji su, sukladno zakonskim odredbama, tajni. U predmetu je punomoćnica podnositeljice prijave tražila obavijesti o poduzetim radnjama, a o provođenju izvida obaviještena je dopisom od 23. svibnja 2025.", naveli su iz DORH-a te dodali:

"Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dostatni za zaključak o postojanju osnovane sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.“