Goran Ivanišević pod istragom: "U tijeku je provođenje tajnih izvida..."

Potvrdila je to Nacionalu Silvia Lončar, glasnogovornica i zamjenica općinske državne odvjetnice Erike Korade.
Izvidi su u tijeku temeljem kaznene prijave koju je protiv Ivaniševića još u studenome 2024. podnijela njegova bivša suprugaTatjana Dragović dostavivši DORH-u izvatke s njihova zajedničkog računa u Monaku, kamo su stizale milijunske uplate za njegov trenerski posao.
"U navedenom predmetu u tijeku je provođenje izvida koji su, sukladno zakonskim odredbama, tajni. U predmetu je punomoćnica podnositeljice prijave tražila obavijesti o poduzetim radnjama, a o provođenju izvida obaviještena je dopisom od 23. svibnja 2025.", naveli su iz DORH-a te dodali:
"Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dostatni za zaključak o postojanju osnovane sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.“