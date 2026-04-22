Znanstvenici s tajnih projekata nestaju ili su ubijeni, FBI pokrenuo istagu: "Teško da je ovo slučajnost"

Najmanje 10 znanstvenika povezanih s osjetljivim američkim nuklearnim i zrakoplovnim istraživanjima umrli su ili nestali posljednjih godina. To je izazvalo zabrinutost o povezanosti tih događaja, a ljudi su na internetu počeli nagađati radi li se o zavjeri.

FBI je pokrenuo istragu i provjerava veze nestalih i preminulih znanstvenika. U istragu su uključeni i Ministarstvo energetike, Ministarstvo rata i lokalne policije. Odvojeno od njih, Nadzorni odbor Zastupničkog doma u ponedjeljak je objavio da će istražiti izvješća o smrti i nestanicma osoba koje su imale pristup osjetljivim informacijama. O tome će tražiti i brifing od NASA-e.

"Trenutno ništa vezano uz NASA-u ne ukazuje na prijetnju nacionalnoj sigurnosti", rekla je glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens u izjavi na X-u i dodala kako surađuju s relevantnim agencijama po tom pitanju.

NASA is coordinating and cooperating with the relevant agencies in relation to the missing scientists. At this time, nothing related to NASA indicates a national security threat. The agency is committed to transparency and will provide more information as able. https://t.co/92dTXGAxQn — Bethany Stevens (@NASASpox) April 20, 2026

Slučajevi koji su podigli uzbunu

Slučajevi se uvelike razlikuju po okolnostima. Neki uključuju neriješena ubojstva, dok su drugi slučajevi nestalih osoba bez znakova kaznenog djela. U najmanje dva slučaja, obitelji su kao objašnjenja navele postojeća zdravstvena stanja ili osobne probleme. Vlasti nisu utvrdile nikakve veze između slučajeva, piše CNN.

Niz misterioznih smrti i nestanaka započeo je 2023. godine, kažu zakonodavci, smrću Michaela Davida Hicksa (59), znanstvenika koji je gotovo 25 godina radio u NASA-inom laboratoriju za mlazni pogon (JPL), a specijalizirao se za komete i asteroide. Uzrok njegove smrti nije objavljen.

Njegova kći, Julia Hicks, rekla je za CNN da se njezin otac borio sa zdravstvenim problemima i da su je nedavne spekulacije "potresle".

"Koliko znam o svom ocu, ne postoji logički niz koji bi ga mogao uplesti u ovu potencijalnu saveznu istragu. Ne razumijem vezu između očeve smrti i ostalih nestalih znanstvenika", rekla je i dodala kako ju nitko nije kontaktirao kako bi se raspitao o očevoj smrti.

U godinama koje su uslijedile, nekoliko drugih osoba povezanih s JPL-om također je umrlo ili nestalo. Frank Maiwald, stručnjak za svemirska istraživanja, umro je u Los Angelesu 2024. u 61. godini.

Monica Reza, 60-godišnja inženjerka zrakoplovstva, nestala je tijekom planinarenja u šumi u Los Angelesu u lipnju 2025. Bila je direktorica Grupe za obradu materijala u NASA-inom laboratoriju.

Također je nestao William Neil McCasland (68), umirovljeni general-bojnik Zračnih snaga, kojeg nitko nije vidio otkako je 27. veljače izašao iz svog doma u Albuquerqueu u Novom Meksiku, ostavivši za sobom telefon, naočale s dioptrijom i nosive uređaje. U potragu je sada uključen FBI.

McCasland je bio u središtu nekih od najnaprednijih istraživanja Pentagona u području zrakoplovstva i nekoć je zapovijedao Istraživačkim laboratorijem Zračnih snaga u zračnoj bazi Wright-Patterson. Mjesecima nakon što je nestao, dužnosnici još uvijek ne mogu reći kamo je i zašto otišao te je li netko drugi bio umiješan.

Njegova supruga, Susan McCasland Wilkerson, u to je vrijeme osporila nagađanja da je njegov nestanak povezan s njegovim radom u bazi, za koju se dugo pričalo da sadrži izvanzemaljske ostatke povezane s navodnim incidentom u Roswellu, unatoč poricanjima Zračnih snaga.

Dvoje drugih nestalih, Melissa Casias i Anthony Chavez, radili su u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos, vodećem nuklearnom istraživačkom centru u Novom Meksiku.

Casias (53) posljednji je put viđena kako hoda autocestom u blizini Talpe u Novom Meksiku u lipnju 2025., dok je kod kuće ostavio svoje stvari i telefon koji je bio tvornički resetiran. Odjel za javnu sigurnost Novog Meksika rekao je za CNN da je u tijeku istraga o nestaloj osobi, ali je dodao da se ne sumnja na nikakvu nečasnu radnju.

Chavez, 78-godišnji umirovljenik koji je radio kao predradnik nadgledajući gradnju na gradilištu, također je nestao u svibnju 2025., prema policiji Los Alamosa. Detektiv je rekao za CNN da nema znakova nečasne radnje, ali iscrpne pretrage nisu dale znakove aktivnosti ili naznake da je planirao otići.

Njegov prijatelj, Carl Buckland, rekao je da je sretan što vlasti istražuju slučaj: "Krajnje je vrijeme".

Posljednjih mjeseci, smrti nekoliko priznatih znanstvenika također su potaknule nagađanja.

Profesor na Tehnološkom institutu Massachusetts, Nuno FG Loureiro (47), smrtno je stradao u svom domu u blizini Bostona u prosincu 2025. Ubio ga je naoružani napadač koji je otvorio vatru na kampusu Sveučilišta Brown, a u pucnjavi su stradala i dva studenta. Znanstvenik je vodio MIT-ov Centar za znanost o plazmi i fuziji, gdje je imao za cilj unaprijediti tehnologiju čiste energije i druga istraživanja.

Carl Grillmair smrtno je stradao u 67. godini života u svom domu u blizini Los Angelesa u veljači. Vlasti su uhitile osumnjičenika za kojeg vjeruju da nije poznavao Grillmaira. Astrofizičar je radio na Kalifornijskom tehnološkom institutu, surađivao s NASA-om i bio je poznat po svojim istraživanjima o potrazi za vodom na planetima izvan našeg Sunčevog sustava.

Bivši časnik američke obavještajne službe Matthew James Sullivan (39) također je umro 2024. godine prije nego što je mogao svjedočiti u saveznom slučaju zviždača o NLO-ima, rekao je zastupnik Eric Burlison iz Missourija, pozivajući FBI da istraži. U njegovoj javnoj osmrtnici nije navedeno kako je umro. Burlison je za Fox News rekao da je Sullivan počinio samoubojstvo, nazvavši to sumnjivim.

Posljednjih dana, smrt Amy Eskridge (34) iz 2022. godine privukla je pozornost. Eskridge je suosnivačica Instituta za egzotične znanosti u Huntsvilleu u Alabami.

Eskridgeina obitelj je u izjavi za CNN rekla da je bila "izuzetno inteligentna osoba" i da je patila od "kronične boli".

Savezne istrage u tijeku

Bijela kuća je prošli tjedan objavila da surađuje u istrazi moguće veze između smrti i nestanaka, a američki predsjednik Donald Trump slučaj je nazvao "prilično ozbiljnim".

"Nadam se da je slučajno, ali znat ćemo u sljedećih tjedan i pol", rekao je Trump novinarima u četvrtak, dodajući da je nedavno imao sastanak na tu temu.

"Vrlo je malo vjerojatno da je ovo slučajnost. Kongres je vrlo zabrinut zbog ovoga", rekao je za Fox News Sunday republikanski predsjednik Nadzornog odbora Zastupničkog doma James Comer.

Zastupnik James Walkinshaw, demokrat i član Nadzornog odbora slaže se da je istraga nestanaka i smrti opravdana, ali je rekao da nije uvjeren da iza slučajeva stoji koordinirani motiv: "Sjedinjene Države imaju tisuće nuklearnih znanstvenika i stručnjaka. To nije vrsta nuklearnog programa na koji bi potencijalni strani protivnik mogao značajno utjecati ciljajući 10 pojedinaca".

Bijela kuća priopćila je da aktivno surađuje sa svim relevantim agencijama kako bi idnetificirala potencijalne zajedničke značajke ovih slučajeva.

"Tražit ćemo veze... postoje li veze s pristupom klasificiranim informacijama i/ili stranim akterima. Ako postoje bilo kakve veze koje vode do zlonamjernog ponašanja ili zavjere, FBI će izvršiti odgovarajuća uhićenja", rekao je ravnatelj FBI-a Kash Patel za Fox News u nedjelju.