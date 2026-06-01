VIDEO Incident u središtu Zagreba: "Ja ljubim svoju zemlju..."

Na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava u ponedjeljak je došlo do incidenta nakon što je žena uklonila jednu od zastava u duginim bojama.

Nekolicina ih je postavljena povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, Mjeseca ponosa i uoči zagrebačke Povorke ponosa.

Jednu zastavu uspjela je skinuti, a onda se umiješao muškarac koji ju je upozorio da to ne čini.

Muškarac je u jednom trenutku pao na pod, a kada su je prolaznici upozorili da je riječ o fizičkom napadu, kazala je kako se on zapleo.

"Ja ljubim svoju zemlju, ovo je zemlja Hrvata", poručila je te se udaljila s mjesta incidenta.

Zagrebačka policija za DNEVNIK.hr potvrdila je da je upoznata s incidentom te da se utvrđuju sve okolnosti.