Poduzetnik iz Velike Gorice o ucjeni i paležu: "S curom ni sendvič nisam pojeo, kamoli nešto drugo..."

Na vidjelo izlazi sve više detalja slučaja koji je šokirao Veliku Goricu.
Pripazite
Od danas je ovo zabranjeno! Kazne su paprene
Analizirali letjelicu
Poznato čiji je dron koji je pogodio zgradu u Rumunjskoj: "U to nema sumnje"
Nevjerojatni prizori
Filmski bijeg osumnjičenih za palež Lamborghinija: Pas letio s balkona, a bjeguncu puknule plahte
Četveročlanoj skupini koju se, prema sumnjama, povezuje s iznudom poduzetnika Marijana Kulaša, ali i podmetanjem požara i paleži njegova dva skupocjena vozila - određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
U požaru su izgorjela još tri vozila, ali i velik dio zgrade u kojoj živi nekoliko obitelji. Šteta je procjenjena na više od milijun eura.
Osumnjičeni za palež u Velikoj Gorici - 1
Foto:
Vijesti u 17
Osumnjičeni za palež u Velikoj Gorici - 2
Foto:
Vijesti u 17
Sumnja se da iza cijelog plana s ucjenom stoji 23-godišnja djevojka.
Poduzetnik nije pristao na njihove zahtjeve već je sve prijavio policiji.
"Poslali su dvije prijeteće poruke, na jednoj je bilo da će zapaliti sve zgrade koje gradim i poslovne prostore i ako to ne ispoštujem da će nastaviti sa svojim djelima", rekao je Kulaš za Dnevnik Nove TV.
"I poslali su u međuvremenu i poruku di su stavili taj bitcoin račun, meni jako nepoznat i tražili su nerealno sedam milijuna eura. I to da imam ne bi nikad dao", poručio je poduzetnik.
Osumnjičeni za palež u Velikoj Gorici - 3
Foto:
Vijesti u 17
Osumnjičeni za palež u Velikoj Gorici - 4
Foto:
Vijesti u 17
Kulaš je kazao da mu je otac 23-godišnjakinje prodao gradilište.
"Ni ručak, ni večera, nikad u životu s curom nisam pojeo ni sendvič, kamoli nešto drugo, ali ljudi će uvijek pisat ono što oni misle. Ali najbitnije je da su ljudi u zgradi ostali živi i zdravi, naravno da imaju posljedice. A ja onima koji su to napravili poručujem da ću sve zakonske regulative iskoristiti da će im jako jako teško biti izići odande", zaključio je Kulaš.