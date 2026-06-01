Filmski bijeg osumnjičenih za palež Lamborghinija: Pas letio s balkona, a bjeguncu puknule plahte

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici u nedjelju je odredio jednomjesečni istražni zatvor četvorki koja se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjaka i palež njegova Lamborghinija u četvrtak u Velikoj Gorici. U požaru je potpuno uništen luksuzni automobil, a vatra se proširila na druga vozila i stambenu zgradu, pri čemu je nastala šteta procijenjena na najmanje 1,2 milijuna eura.

U javnost je u međuvremenu dospjela i snimka dramatičnog pokušaja bijega osumnjičenih. Prema pisanju 24sata, kada su policajci stigli pred vrata stana u kojem su se nalazili osumnjičeni, oni su pokušali pobjeći spuštajući se s balkona na trećem katu pomoću improviziranog užeta napravljenog od povezanih plahti.

Nadzorna kamera zabilježila je cijeli događaj. Prvi se niz plahte spustio muškarac, a odmah nakon njega i žena. Nakon što je sišla, žena je u letu uhvatila psa kojeg je netko s balkona bacio prema njoj. Muškarac, žena i pas potom su se udaljili s mjesta događaja. Za njima se pokušao spustiti i treći muškarac, no improvizirani konop nije izdržao. Plahte su popustile te je pao na tlo.

Istražitelji sumnjaju da je skupina iznuđivala 63-godišnjaka, a potom zapalila njegov Lamborghini. Požar se pritom proširio i na drugi Lamborghini, Nissan, dva Mercedesa te BMW.

Osim vozila, oštećena je i zgrada uz koju su automobili bili parkirani. Vatra je zahvatila fasadu s više strana objekta, a štetu je pretrpjelo i sedam stanova na kojima su oštećeni prozori.

U trenutku izbijanja požara u zgradi su se nalazili stanari, no veće posljedice spriječili su vatrogasci koji su ugasili vatru prije nego što se proširila na stambene prostore.

