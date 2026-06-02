Snažan potres pogodio susjede, osjetio se i u Hrvatskoj: "Stolica i zgrada su se počele micati, zidovi su škripali"

Snažan potres pogodio je rano ujutro u utorak područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja.

Potres u Italiji Foto: EMSC

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2.

Prema ANSA-i, potres se osjetio diljem Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku.

Zasad nema izvješća o šteti.

Treslo dobrih 10 sekundi

Međunarodna stanica EMSC javila je da je potres zabilježen 12 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu, a zabilježila je i brojna svjedočanstva uznemirenih građana. "Zgrada se tresla", "Stolica i zgrada su se počeli micati, zidovi su škripali", "Snažan udarac kao eksplozija", "Treslo je dobrih deset sekundi".

Osim u Italji, potres se osjetio i u Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini pa i u Hrvatskoj. Stanovnici krajnjeg juga i dubrovačkoj područja javljali su o jakom ljuljanju. "Čulo se krckanje u zidovima i zaljuljao se luster na osmom katu".U Hrvatskoj se potres osjetio u području oko Dubrovnika. "Lagana tri vala po tri sekunde, peti kat zgrade".