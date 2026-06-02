Snažan potres pogodio susjede, osjetio se i u Hrvatskoj: "Stolica i zgrada su se počele micati, zidovi su škripali"

Međunarodna stanica EMSC javila je da je potres zabilježen 12 minuta iza ponoći po lokalnom vremenu, a zabilježila je i brojna svjedočanstva uznemirenih građana. "Zgrada se tresla", "Stolica i zgrada su se počeli micati, zidovi su škripali", "Snažan udarac kao eksplozija", "Treslo je dobrih deset sekundi".
Osim u Italji, potres se osjetio i u Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini pa i u Hrvatskoj. Stanovnici krajnjeg juga i dubrovačkoj područja javljali su o jakom ljuljanju. "Čulo se krckanje u zidovima i zaljuljao se luster na osmom katu".U Hrvatskoj se potres osjetio u području oko Dubrovnika. "Lagana tri vala po tri sekunde, peti kat zgrade".