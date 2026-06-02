NATO naoružava europski otok: "Napad Rusije može se dogoditi bilo kada"

NATO priprema švedski otok Gotland kao ključnu točku za obranu od eventualnog napada Rusije.

Smješten usred Baltičkog mora, Gotland se nalazi samo 300 kilometara od ruske, snažno militarizirane ruske enklave Kalinjingrada. Kako rastu strahovi od ruske agresije, hibridnih napada i neodlučnih Sjedinjenih Američkih Država pod vodstvom Donalda Trumpa, Švedska i njezini saveznici u NATO-u žure kako bi Gotland ponovno pretvorili u vojno uporište.

Nedavno je Švedska završila svoju prvu vježbu uz koordinaciju NATO-a na Gotlandu. Oko 18.000 vojnika iz 13 zemalja uvježbavalo se za mogući ruski napad.

“Ruski napad mogao bi se dogoditi bilo kada", rekao je švedski načelnik obrane Michael Claesson za Politico.

Vježba je također pokazala probleme s kojima se Švedska suočava: SAD su smanjile svoje sudjelovanje, što je dio šireg obrasca povlačenja Donalda Trumpa iz NATO-a, dok su ukrajinski vojnici koji sudjeluju u obuci pokazali svoju superiornost u ratovanju dronovima brzim uništavanjem švedske oklopne jedinice.

"Vidjeli su mnogo povećane ruske aktivnosti... rezanje kabela, prelete dronova, popriličan broj slučajeva špijunaže", rekla je Anna Wieslander, direktorica za sjevernu Europu u think tanku Atlantic Council i dodala:

"Kada imate situaciju u kojoj postoji velika neizvjesnost u vezi s predanošću SAD-a povećava se rizik da Rusija to iskoristi kao priliku."

Onaj tko kontrolira Gotland, kontrolira Baltičko more

Gotland predstavlja ključnu stratešku točku obrane Švedske od moguće ruske agresije, a zbog svoje uloge ključne baze u cijeloj regiji dobio je nadimak "nepotopivi nosač zrakoplova".

"S obzirom na domet i lokaciju današnjih oružanih sustava, ako kontrolirate Gotland, možete kontrolirati velik dio onoga što se događa u Baltičkom moru", rekao je Niklas Granholm, zamjenik ravnatelja švedske državne Agencije za istraživanje obrane.

Ako bi Rusija zauzela otok i rasporedila sustave protuzračne obrane, mogla bi blokirati brodove i zrakoplove koji opskrbljuju tri baltičke države i Finsku, tvrdi Granholm. Ako NATO zadrži Gotland, mogao bi ograničiti pristup Moskve Baltičkom moru, koristiti rakete dugog dometa za obranu regije i ciljati ciljeve duboko unutar Rusije.

Kao odgovor na rusku prijetnju, Stockholm tako ubrzano ponovno militarizira otok od 60.000 stanovnika. Švedska je uložila više od 200 milijuna eura u poboljšanja infrastrukture, ponovno aktivirala sustave protuzračne obrane i obnovila pukovniju opremljenu oklopnim vozilima CV90 i tenkovima Leopard 2.

Andreas Gustafsson, zapovjednik Gotlandske pukovnije, rekao je za Politico da će se "najmanje tisuću dodatnih" rotacijskih vojnika pridružiti unutar godine dana onima koji su već na otoku, a njih je 4500. Dodao je da se nada da će im se uskoro pridružiti i topničke jedinice dugog dometa. Također se očekuje da će otok od 2028. dobiti nove protuzračne sustave srednjeg dometa IRIS-T.

Hibridni napadi iz Moskve

Osim što se priprema za izravni ruski napad, Gotland se suočava i s rastućim hibridnim prijetnjama iz Moskve.

U proteklih 18 mjeseci, otok je doživio iznenadno curenje vode nakon sabotaže ključne pumpe, rezanja podmorskog optičkog kabela, kao i čestog ometanja radija koje je utjecalo na sve, od aviona do kola hitne pomoći.

Clason je rekao da je "prilično zabrinut" zbog hibridnih napada.

"Očito je da ruska doktrina uključuje pokušaj prepoznavanja slabosti i ranjivosti te poduzimanje svih mjera kako bi ih se iskoristilo", dodao je.

Nakon hibridnih napada, Mayte Fallin, čelnica regionalne vlade, rekla je da se "svaki tjedan" sastaje s obalnom stražom, policijom, vatrogascima, vojskom, bolnicama, kao i operaterima vodovoda i energije kako bi planirala odgovore na svaki mogući scenarij - od nestašice struje i blokada opskrbe do oružanog napada na lokalnu luku.

"Moramo biti spremni na sve", poručila je Fallin.