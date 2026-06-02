Razgovarao s "direktorom tvrtke" pa ostao bez više od 170 tisuća eura! Policija na nogama

Osječka policija traga za prevarantima koji su 70-godišnjaka oštetili za više od 170.000 eura.

Muškarac iz Osijeka je od rujna 2025. do kraja svibnja 2026. godine bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja mu se lažno predstavljala kao direktor tvrtke. Obećavala mu je veliku zaradu ako bude ulagao novac u zlato i dionice.

Vjerujući da ulaže novac, 70-godišnjak je u nekoliko navrata uplaćivao različite iznose na više bankovnih računa. Novac je najprije uplaćivao s ciljem investiranja, a kasnije i kako bi navodno mogao dobiti povrat već uplaćenog novca. Na taj je način ostao bez više od 170.000 eura.

Policijski službenici podnose prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku i tragaju za počiniteljima.

Policija ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve i slične prijevare. "Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komunicirate", poručili su iz policije.