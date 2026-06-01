Dalija Orešković podnijela kaznenu prijavu protiv Hrvatskog tjednika: "Ne dolazi u obzir..."

Saborska zastupnica Dalija Orešković podnijela je kaznenu prijavu protiv glavnog urednika Hrvatskog tjednika Ivice Marijačića zbog sporne naslovnice tog tjednika na kojoj se otvoreno poziva na vješanje nekoliko istaknutih oporbenih političara i javnih osoba.

Njezinu objavu na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti:

"Zbog naslovnice Hrvatskog tjednika na kojoj je objavljeno 'Bilo bi dobro da se Tomislav Tomašević, Stjepan Mesić, Sandra Benčić, Franjo Habulin, Ivana Kekin, Dalija Orešković i slični OBJESE', podnosim kaznenu prijavu protiv Ivice Marijačića kao glavnog urednika.

Prijavu podnosim u osobno ime, ali i kao politička stranka čiji mandat nosim u Hrvatskom saboru zato što smatram da se ovdje ne radi samo o počinjenju kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju već i o pitanju koje ima širi politički i društveni značaj.

Javno poticanje na nasilje i mržnju krenulo je od najviših struktura vlasti. Već neko vrijeme sustavno se provodi etiketiranje i crtanje meta na oporbene političare, na novinare i na intelektualce, stvaranjem lažnog narativa kako se radi o mrziteljima Hrvatske, o jugokomunistima, o crvenim fašistima, o četnicima.

Takvu propagandu vladajućih prati trend povećanog broja prijetnji prema osobama koje se na ovakav način prikazuju 'unutarnjim državnim neprijateljima'. Prijetnje i pozive na javni linč provode isti oni koji falsificiraju povijesne činjenice u pokušaju povijesnog revizionizma i rehabilitiranja NDH-a.

Tome kao država, kao iole pristojno društvo, moramo stati na kraj prije nego što doista bude prekasno.

Ovakvih pojava, u ovoj mjeri i u ovom intenzitetu nije bilo u proteklih 35 godina naše državne samostalnosti i neovisnosti. Nije ih bilo sve do koalicije HDZ-a i političkih stranaka i snaga proustaških stavova. DP nije jedini, tu je i dio navijačkih skupina, Thompson, nažalost i dio Crkve ima svoj udio u podršci stavovima koji nisu ni ustavni, ni vjerski.

Na naslovnici povodom koje podnosim kaznenu prijavu, poziv da bi bilo dobro da se objesi, odnosi se i na Stjepana Mesića. Ne sjećam se, a slobodno me ispravite ako nisam u pravu, da je u desetogodišnjem razdoblju u kojem je Stjepan Mesić obnašao dužnost predsjednika RH, od veljače 2000.pa do veljače 2010., bilo ovakvih medijskih kampanja u kojima bi se Stjepana Mesića identificiralo s krvnicima koji su od 'okupacije koja je započela 8. svibnja 1945.g.' provodili progon Hrvata, s tezom da su Hrvati morali umrijeti kako bi Jugoslavija mogla živjeti.

Ne sjećam se, slobodno me ispravite ako nisam u pravu, da je u prvim godinama stvaranja slobodne i neovisne Hrvatske, u kojima je Stjepan Mesić bio jedan od članova osnivača HDZ-a, itko pozivao na njegovo vješanje zbog toga što je bio posljednji predsjednik predsjedništva SFRJ-a, niti se na vješanje pozivalo ikoga drugog od preostalih 85.000 članova osnivača HDZ-a, koji su prethodno također bili članovi komunističke partije, uključujući Franju Tuđmana.

Ne dolazi u obzir da se danas, 35 godina nakon stvaranja samostalne i neovisne države, na način na koji to rade proustaški i profašistički nastrojeni pojedinci, političke stranke i organizacije, ikome na ovakav način crtaju mete na čelo, da im se najavljuje konačna bitka između dobra i zla i armagedon. To nije samo izravna prijetnja prozvanim pojedincima, to je prijetnja čitavom društvu i našem ustavnopravnom poretku. Ne dolazi u obzir da nam itko na ovakav način mijenja temeljne ustavne vrijednosti, naš identitet i samoodređenje države koja se stvorila na tekovinama antifašizma, nasuprot proglašenju NDH-a.

Ne dolazi u obzir da se javno šire laži da 'slavim ubijanje Hrvata' niti da si itko uzima za pravo iznositi laži da za čitav hrvatski narod ulazak partizana u Zagreb 9. svibnja 1945.g. predstavlja dan okupacije. I Hrvati su bili partizani, i to u velikom broju.

Negiranje genocidnog karaktera NDH-a samo po sebi je također kazneno djelo. Na Ivanu Turudiću je odgovornost da na ovakve pojave reagira u skladu sa zakonom propisanim dužnostima Glavnog državnog odvjetnika i DORH-a. Do sada očito nije.

Ukoliko se nastavi retorika koja je krenula iz redova vladajuće većine kojom se oporba kleveće da živi u državi koju ne voli i ne želi, da želi vratiti Jugoslaviju, da slijedi Tita krvnika, da je riječ o crvenim fašistima i osobama koje su za vrijeme Domovinskog rata bile na strani četnika i četnicima, podnijet ću i nove kaznene prijave, neovisno o imunitetu koji štiti saborske zastupnike i članove Vlade.

Govor mržnje krenuo je od premijera. U strahu od gubitka vlasti okrenuo se retoričkim metodama koje imaju istu svrhu kao i šivanje žutih zvijezda i traka na kaputima. Da se izmisle unutarnji neprijatelji i da se mete lakše identificiraju u masi. Ako premijer ne želi da se aktualna vlast proziva kao proustaška, onda se vlast mora prestati ponašati na način na koji se ponaša.

Kaznenu prijavu objavljujem zajedno sa slikom sramotne naslovnice Hrvatskog tjednika, svakome na uvid da sam pročita i donese svoje zaključke", napisala je Orešković.