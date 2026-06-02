Policajci zaustavili vozača, on napravio kaos: Počeo s vrijeđanjem, a onda je nasrnuo na njih

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi u Gospiću.

Četrdesetjednogodišnjak se u subotu oko 2:45 vozio automobilom kada su ga tijekom nadzora prometa zaustavili službenici Postaje prometne policije Perušić. Muškarac je tada odbio postupiti po naredbama policajaca i dati im osobne dokumente na uvid.

Pružao im je aktivan otpor, a onda ih je i fizički napao, pri čemu su policajci lakše ozlijeđeni. Zbog toga će protiv 41-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Policija je izvijestila i da su tijekom postupanja 41-godišnji vozač i 40-godišnja hrvatska državljanka verbalno omalovažavali i vrijeđali policijske službenike. Zbog toga će protiv njih biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da 41-godišnjak za vrijeme vožnje kod sebe nije imao vozačku dozvolu, prometnu dozvolu ni osobnu iskaznicu, a odbio je i ponuđeno alkotestiranje.