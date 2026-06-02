Ljudi na rubu izdržljivosti, danima se prže na 48 stupnjeva: "Jutra i noći kao da više ne postoje"

Indijski okrug Banda (Uttar Pradesh) tjednima je na vrhu ljestvice najtoplijih mjesta u zemlji s temperaturama od 47 do 49 stupnjeva.

Znanstvenici upozoravaju da sječa šuma, betonizacija i isušivanje rijeke Ken stvaraju opasnu kombinaciju vlage i žege, no više od dva milijuna stanovnika – uglavnom poljoprivrednika i radnika na otvorenom – nema izbora nego reorganizirati život zbog ekstremne vrućine, piše BBC.

Cijeli okrug sada živi po skraćenom i pomaknutom rasporedu. Tržnice povrća koje su nekada radile do kasnog jutra sada se zatvaraju već oko 8 sati jer vrućina iscrpljuje ljude i uništava robu.

"Pogledajte sunce. Tek je 6:15 ujutro, a osjećaj je kao da je 8 ili 9 sati. Kutija rajčica mora se prodati danas ili sutra. Na ovakvom vremenu neće opstati", objašnjava trgovac Himanshu.

Kontinuirana vrućina

Slično preživljavaju i građevinski radnici. Zidar Pappu Verma radi dvokratno – rano ujutro pa kasno popodne, zbog čega mu se radni dan rasteže na 13 sati:

"Bilo da radite neprekidno na suncu ili pravite stanke, plaća je ista. Ali ovako se spašavam od glavobolje. U suprotnom, sve što zaradim otišlo bi na lijekove."

Prema riječima meteorologa Dinesha Saha, u okrugu Banda i prije su se bilježile temperature od 48-49 stupnjeva. U 2024. godini živa je dosegnula 49 stupnjeva dva dana zaredom. Ali ono što je ovogodišnju ljetnu epizodu učinilo neobičnom jest njezin kontinuitet.

"Osam ili devet dana zaredom temperature od 47-48 stupnjeva trajale su bez prekida", rekao je on. "To je ono što je novo."

Vrućina se zadržava dugo nakon zalaska sunca.

"Čini se kao da jutra i noći više ne postoje", rekao je Sah.

U 7 ili 8 sati ujutro već se osjeća žega kao u podne. Noćne temperature ostaju oko 30 stupnjeva. Rezultat toga je stanovništvo koje se nikada ne uspijeva potpuno rashladiti.

Teret koji najviše pogađa siromašne

Dok lokalne bolnice pune djeca i stariji pacijenti s dehidracijom, najteže je onima koji nemaju luksuz rada u zatvorenom ili rashladne uređaje. Radnice na cesti u podne zaklon traže doslovno ispod podvozja kamiona cisterni, jedući samo kruh i luk jer bi se kuhano povrće odmah pokvarilo.

"Siromašni ljudi nemaju luksuz brinuti se zbog vrućine", kratko sažima radnica Shanti Devi.

U okolnim selima situacija je još dramatičnija jer vlada i nestašica pitke vode. Mlada Kranti (18) provodi po pet sati dnevno na užarenom suncu čekajući u redu pred jedinim bunarom, a spas od žege traži u krošnjama drveća:

"Nemamo rashladne uređaje ni klime. Za nas tu ulogu igra drveće."

Iako su povremeni pljuskovi donijeli kratkotrajno olakšanje, stručnjaci upozoravaju da te promjene u Bandi više nisu privremena prilagodba, već nova i smrtonosna stvarnost koja najviše pogađa one najranjivije.