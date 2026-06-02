Tomašević staje pred novinare: Očekuju se nove informacije nakon burne afere koja potresa grad

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nastavlja sa svojim dnevnim gradskim aktivnostima na kojima ga u stopu prate novinari.

Danas je na redu predstavljanje ljetne kulturne manifestacije Zagreb Classic 2026., koja će se održati od 19. lipnja do 3. srpnja i jedna je od najomiljenijih kulturnih manifestacija u gradu, koja u jedinstvenom ambijentu na otvorenom ispred Umjetničkog paviljona već tradicionalno okuplja ljubitelje glazbe i umjetnosti.

Očekuje se i da će gradonačelnika novinari još jednom dočekati pitanjima o neugodnoj političkoj temi, temi Hipodroma i izvlačenja milijunskih iznosa iz te sportske ustanove, kao i optužbi da je stranka Možemo! time također ogrezila u kriminal i korupciju, protiv kojih se žestoko politički bore.

Treba spomenuti i da su istražitelji ušli u tvrtku ViO, gradski vodovod i odvodnju u sklopu Holdinga, gdje također provode izvide zbog sumnje u malverzacije i pogodovanja u sklapanju poslova, zbog čega je ostavu dao direktor tog društva Marko Blažević.

