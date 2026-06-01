Poljoprivrednici u panici zbog novog nametnika: "On je takozvani autostoper, širi se na velike udaljenosti prijevoznim sredstvima"

Obitelj Krznar zasadila je lješnjake na 20 hektara. Uzgoj im otežavaju klimatske promjene, sve veći troškovi proizvodnje i borba s nametnicima koji smanjuju urod i narušavaju kvalitetu ploda.

“Pretprošle godine smo imali jako velike štete od smrdljivog martina, skoro pola plodova nam je oštetilo. Borimo se s ekološkim sredstvima iako sam konvencionalni poljoprivrednik. Utučemo dosta novca, oko 1000 eura po hektaru”, rekao je Damir Krznar, uzgajivač lješnjaka.

Poljoprivreda na udaru novog štetnika Foto: DNEVNIK.hr

Poljoprivreda na udaru novog štetnika Foto: DNEVNIK.hr

Poljoprivrednike brine i novi neprijatelj, invazivni štetnik koji napada više od 400 kultura.

“Čuo sam da dolazi japanska buba, kontaktirao sam s kolegama koji su imali štete od toga. Bore se kao sa smrdljivim martinima, s istim sredstvima jer drugih ni nema”, nadodaje Krznar.

Japanska buba, poznata i kao japanski pivac, prvi je put u Hrvatskoj potvrđena početkom godine u Park-šumi Maksimir. Kad se nametnik pojavi u nasadima, poljoprivrednici zbrajaju štete.

Poljoprivreda na udaru novog štetnika Foto: DNEVNIK.hr

“Dobije tamnu mrlju, iznutra se posuši, istruli. Dobije lošu aromu pa nije prihvatljiv kupcima”, rekao je Filip Krznar, uzgajivač lješnjaka.

Odrasle bube hrane se lišćem, cvjetovima i plodovima, dok ličinke napadaju korijenov sustav biljaka što može smanjiti prinos

Od poljoprivrednih kultura pretpostavlja se da će najviše biti ugroženi kukuruz i vinova loza.

Napada i koštičave vrste voća, kruške, jabuke. Ovo je područje gdje njoj odgovara klimatski. To je kornjaš čvrstog tijela, metalno zelenkaste boje i bakreno smeđih krila.

Nalaz je potvrđen u sklopu službenog nadzora, pa je donesen Akcijski plan za sprječavanje širenja.

Poljoprivreda na udaru novog štetnika Foto: DNEVNIK.hr

Damir Krznar, uzgajivač lješnjaka Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo su baš lovke čiji je cilj ulov odraslih jedinki kornjaša i mužjaka i ženki. Ovaj štetnik je takozvani autostoper i vrlo dobro se širi na velike udaljenosti prijevoznim sredstvima, kako avionskim tako i cestovnim prijevozom, putnicima", rekla je Maja Pintar, Hrvatska Agencija za poljoprivredu i hranu.

U blizini mjesta nalaza postavljene su 33 lovke koje stručnjaci obilaze svaka dva tjedna. Nadzor će trajati do kraja rujna, kada završava razdoblje leta kornjaša kojem pripada i japanski pivac. Borbu protiv štetnika dodatno otežava stroga europska regulativa koja ograničava izbor sredstava za zaštitu bilja.

Filip Krznar, uzgajivač lješnjaka Foto: DNEVNIK.hr

Poljoprivreda na udaru novog štetnika Foto: DNEVNIK.hr

“Zbog toga je dovoljno prostora da se bilo kakvi nametnici prošire i to poljoprivrednicima stvara dodatni problem, kako bi na vrijeme suzbili štetnike. Dolazi do nemilosrdnog širenja, a to vidimo ne samo iz ovog i masu drugih primjera”, rekao je Mladen Jakopović, Hrvatska poljoprivredna komora.

izv. prof. dr. sc. Ivan Juran, Agronomski fakultet Zagreb Foto: DNEVNIK.hr

U slučaju da uoče japanskog pivca, građani se pozivaju da o tome obavijeste nadležne službe.