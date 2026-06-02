Finska uskoro u pogon pušta Onkalo, prvu grobnicu nuklearnog otpada u svijetu

Duboko ispod površine jugozapadne Finske nalazi se izgrađeni podzemni sustav koji se približava ključnoj regulatornoj odluci, s ciljem da postane prvo trajno dubinsko geološko spremište za istrošeno nuklearno gorivo. Njegova dubina iznosi 433 metra, a ta brojka se pokazuje i na zaslonu lifta, jednom kad on dosegne

Poznat kao Onkalo, što na finskom znači "špilja", taj kompleks je ukopan na 433 metra dubine u 1,9 milijardi godina staroj stabilnoj stijeni u blizini grada Eurajoekija. Očekuje se da će Onkalo biti prvo takvo rješenje u svijetu, ispred sličnih projekata u Švedskoj i Francuskoj.

Kako će Onaklo funkcionirati?

Finska Uprava za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (STUK) trebala bi u lipnju objaviti završnu procjenu, čime bi se otvorio put za izdavanje operativne dozvole te prve nuklearne grobnice u svijetu.

“Нadamo se da možemo započeti s radom ili krajem ove godine ili najvjerojatnije početkom sljedeće godine,” rekao je za agenciju AFP Philippe Bordarier, glavni izvršni direktor finskog nuklearnog operatera Teollisuuden Voima Oyj (TVO), koji upravlja kompleksom Onkalo.

Taj će podzemni kompleks u konačnici primiti nuklearni otpad iz pet finskih nuklearnih reaktora, uključujući tri u Olkiluotu, s kapacitetom od 6500 tona urana. Istrošeno gorivo koje se trenutno čuva u bazenima s vodom u obližnjoj elektrani Olkiluoto, prvo je koje će biti premješteno u Onkalo. Na površini će se gorivo zatvarati u bakrene spremnike otporne na koroziju, nakon čega će biti spušteni u bušene rupe i obloženi bentonitnom glinom. Finski inženjeri planiraju ispuniti svaki odlagališni tunel duljine 300 metara te ga nakon punjenja zatvoriti "čepom" od armiranog betona.

Prvih 10.000 godina je najvažnije

Lauri Parviainen, kemičar iz finske tvrtke Posiva istaknuo je da je sustav projektiran za iznimno dugoročnu sigurnost. "U osnovi, mora biti sigurno zauvijek," rekao je Parviainen, koji je novinare proveo kroz postrojenje, prenosi agencija AFP.

Radioaktivna opasnost od tog zakopanog nuklearnog otpada trajat će desetke tisuća godina prije nego što se postupno smanji na razinu prirodne uranove rude. Procjene rizika protežu se na milijun godina, s naglaskom na očuvanje cjelovitosti spremnika tijekom prvih 10.000 godina, kada je opasnost najveća.

“Uzimajući u obzir opasnosni potencijal otpada, prvih 10.000 godina vrlo je važno za očuvanje kapsula,” rekao je za AFP Jarkko Kyllonen, stručnjak za nuklearnu sigurnost u finskom nuklearnom regulatoru STUK.

Glavni dugoročni rizici uključuju koroziju bakrenih spremnika i moguće seizmičke utjecaje tijekom budućih ledenih doba. Ukupne procjene provedene kroz godine ocijenjene su kao pozitivne.

Ništa nije apsolutno sigurno

Treba napomenuti i da finski zakon zahtijeva da se sav nuklearni otpad proizveden u zemlji mora zbrinjavati unutar nacionalnih granica. U Finskoj je projekt Onkalo općenito dobro prihvaćen u javnosti, a razlog koji se navodi je povjerenje građana u nacionalno regulatorno tijelo za nuklearnu sigurnost (STUK) i u stručne procjene koje ono provodi.

Međutim, Tapani Veistola iz Finskog društva za očuvanje prirode upozorava da dugoročna jamstva ne mogu biti apsolutna. “Nitko ne može jamčiti sigurnost Onkala kroz tisuće godina,” rekao je Veistola za AFP.