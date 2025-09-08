VIDEO Potpuni kaos u zemlji nakon zabrane društvenih mreža: Ispalili suzavce i metke na prosvjednike, ima poginulih

U neredima u glavnom gradu Nepala u ponedjeljak poginulo je najmanje 14 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, izvijestila je državna televizija, nakon što je policija ispalila suzavac i gumene metke na prosvjednike koji su pokušavali upasti u parlament zbog zatvaranja društvenih mreža i korupcije.

Neredi u Nepalu - 5 Foto: AFP

Neki prosvjednici su se probili u kompleks parlamenta probijajući barikade, rekao je lokalni dužnosnik, zapalili kola hitne pomoći, bacali predmete na interventnu policiju, a ozlijeđene među njima prevozili u bolnicu na motociklima.

"Policija je pucala neselektivno", rekao je prosvjednik za novinsku agenciju ANI. "Ispalili su metke, koji su mene promašili, ali su pogodili prijatelja koji je stajao iza mene. Pogođen je u ruku."

Više od 50 ljudi je ozlijeđeno, izvijestila je Nepalska televizija.

Još nema službene potvrde o stradalima, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.

Neredi u Nepalu - 3 Foto: AFP

Vladina odluka o blokiranju pristupa nekoliko društvenih medija uključujući Facebook prošli tjedan potaknula je bijes među mladima. Oko 90% od 30 milijuna stanovnika Nepala koristi internet.

Dužnosnici tvrde da su zabranu uveli jer se platforme nisu uključile u akcije suzbijanja njihove zlouporabe, uključujući lažne račune na društvenim mrežama koji se koriste za širenje govora mržnje i lažnih vijesti te za prevare.

Neredi u Nepalu - 2 Foto: AFP

Organizatori prosvjeda, koji su se proširili na druge gradove u toj himalajskoj zemlji, nazvali su ih "demonstracijama generacije Z". Kažu da prosvjedi odražavaju rašireno nezadovoljstvo mladih vladom i ljutnju zbog aktualnih politika.

"Ovo je prosvjed nove generacije u Nepalu", rekao je drugi prosvjednik za ANI.

Nakon isteka roka za registraciju, Nepal je blokirao 26 platformi, među kojima su Meta, Alphabet, X, Reddit i Linkedln. TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz i Popo Live su se registrirali i nastavljaju s radom.

Telegram i Global Diary su podnijeli prijave i čekaju odobrenje.

Vlada je danas ponovo upozorila da korisnici društvenih mreža sa lažnim identitetima šire govor mržnje i lažne vijesti te koriste platforme za prevare i duga kaznena djela.

Nakon što je više tisuća prosvjednika danas probilo policijske barikade i pokušalo ući u parlament, vlasti su proglasile policijski sat kako bi dovele stanje pod kontrolu.

Neredi u Nepalu - 6 Foto: AFP

Muktiram Rijal, glasnogovornik okruga glavnog grada je rekao da su prosvjedi postali previše nasilnički te da je to bio razlog za uvođenje policijskog sata.

Policiji je dozvoljeno koristiti vodene topove, palice i gumene metke, rekao je Rijal.

Prosvjednici optužuju vladu, na čijem je čelu Shri K P Sharma Oli, za podivljalu korupciju.

Nepal je posljednja u nizu država, uključujući SAD, Australiju, EU, Indiju, Brazil i Kinu, koje su poduzele korake prema regualciji tehnoloških divova zbog pitanja nacionalne sigurnosti, dezinformacija, zašite podataka i sve zlokobnijeg online zastrašivanja i maltretiranja, posebice djece.