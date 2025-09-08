FOTO "Želim ići u školu, ne u DVD": Djeca željna školskog zvona, roditelji ogorčeni pozivaju na bojkot

"Dajte nam školu", "Hoću školsko zvono", "Želim ići u školu, ne u DVD", "Parking nije igralište" - samo su neke od poruka koje su ispisala djeca i roditelji u Donjem Dragonošcu na jugu Zagreba, koja su prvoga dana nastave umjesto da budu u školi prosvjedovali ispred vatrogasnog doma. U toj zgradi, naime, oni su već pet godina cimeri s vatrogascima.

S jedne strane vatrogasna vozila, s druge strane parkirani automobili, s treće strane prometnica i nije ovdje riječ o gužvi na parkiralištu već o mjestu gdje djeca imaju tjelesni. Na jednom mjestu jedu, uče i drže cipele, nikada nisu ušli u pravu učionicu ni čuli školsko zvono, a sve to tek nekoliko kilometara od centra Zagreba, glavnog grada Hrvatske.

Roditelji i učenici područne OŠ Donji Dragonožec održali bojkot nastave - 8 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Njihova škola, koju pohađa 80-ak učenika, stradala je u potresu, a od tada nastavu prate u dvjema neadekvatnim prostorijama - jednoj, prostranoj u prizemlju i manjoj na katu. Donja "učionica" koristi se i kao dvorana za tjelesni i kao prostor za prehranu. No, roditeljima okupljenima u inicijativu DVD nije škola sada je stvarno prekipjelo i odlučili su reći dosta.

Roditelji i učenici područne OŠ Donji Dragonožec održali bojkot nastave - 9 Foto: Ranko Suvar/Cropix

Da njihova djeca prvoga dana nastave neće sjesti u školske klupe, nakon što su mjesecima upozoravali na problem roditelji su najavili još u kolovozu i organizirali bojkot prvog dana škole. Već šestu godinu ističu da prostori nisu primjereni za nastavu i da traže uvjete kao za svu ostalu djecu u Zagrebu. Iz Grada Zagreba, a danas ih je posjetio i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, roditelje mole za strpljenje jer je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za izgradnju nove škole.

Roditelji i učenici područne OŠ Donji Dragonožec održali bojkot nastave - 1 Foto: Ranko Suvar/Cropix

"Stara škola bila je smještena u zgradi koja je zaštićeno kulturno dobro. Novi projekt je sada osmoljetka, nadograđuje školu na način da će to biti jedan od najvažnijih projekata općenito za Brezovicu. Vrijednost je 14 milijuna eura. Sredstva su osigurana u proračunu. Projekt je prijavljen i na europska sredstva, sada se radi na ishođenju građevinske dozvole", kazala je prošloga tjedna zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.