Šef diplomacije BiH žestoko reagirao na usvojenu rezoluciju: "Hrvati već imaju više prava..."

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je u srijedu da Hrvati koji žive u toj zemlji "imaju više prava nego što im pripada" i tvrdi kako su takav status izborili na štetu Bošnjaka, što planira dokazati na posebnoj konferenciji u kolovozu.

Komentirajući za agenciju Fenu usvajanje saborske rezolucije kojom se želi osnažiti položaj Hrvata u BiH, Konaković je rekao da oni koji stoje iza takvog dokumenta ne poznaju dovoljno dobro stvari u BiH.

"Mislim da ovi koji su pokrenuli tu temu vjerojatno ne znaju što se dešava. Njima ćemo adekvatno odgovoriti", izjavio je Konaković, koji je i čelnik stranke Narod i pravda (NiP), članice vladajuće koalicije.

Najavio je da će 5. kolovoza u Sarajevu biti organizirana konferencija na kojoj će se odgovoriti "na temu koja se kreira iz Hrvatske i iz političkog spektra stranaka koje predstavljaju interese hrvatskog naroda".

Razgovore o načinu izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH drži potpuno legalnim i legitimnim, ali budući da je to samo jedan aspekt šireg problema nužna je cjelovita rasprava o o oložaju Hrvata, Bošnjaka i Srba temeljena na činjenicima, "jer to ne ide u prilog onima koji su potaknuli donošenje rezoluciju u Hrvatskom saboru",

"Počevši od Vijeća ministara BiH, Ustavnog suda, državnih agencija, rukovodećih mjesta... Hrvati u BiH, a to ćemo pokazati na ovoj konferenciji, uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda", ustvrdio je.

Navodi i da su neprimjerene poruke iz Zagreba kako Hrvati u BiH nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod.

Pojasnio je da se "ne želi svađati", ali kani brojkama pokazati stvarno stanje u institucijama, ali i položaj Bošnjaka u županijama unutar Federacije BiH gdje su Hrvati većina.

Hrvatski sabor je u srijedu na prijedlog Domovinskog pokreta izglasao Rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Predsjednik DP-a Ivan Penava kazao je da Hrvatska time šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi.

Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, a lijeva oporba u glasanje se nije uključila.

Savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Slaven Kovačević, ocijenio je da je Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je usvojio Hrvatski sabor, "evidentan primjer miješanja jedne države u unutarnja pitanja druge suverene države".

Dodao je da je na to upozorio visoku predstavnicu Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaju Kallas tijekom njezina nedavnog posjeta Sarajevu. Tvrdi da se radi o institucionalnom djelovanju Hrvatske kojim se, prema njegovim riječima, narušava ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine, prenosi Dnevni Avaz.

"Želimo razvijati dobre susjedske odnose s Hrvatskom, posebno jačati gospodarsku suradnju. No ovakvim potezima Hrvatska pokazuje da Bosni i Hercegovini nije prijatelj kakvim se predstavlja te narušava izgradnju dobrih međusobnih odnosa", poručio je Slaven Kovačević u priopćenju.

Čelnik HDZ-a 1990., najveće hrvatske oporbene stranke u BiH Ilija Cvitanović pozdravio je u srijedu donošenje Rezolucije o političkom osnaživanju Hrvata u Hrvatskom saboru.

U četiri navrata glasovima tri i pol puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva BiH izabran je Željko Komšić. Takva se praksa najavljuje i na općim izborima zakazanima za jesen jer se za tu dužnost kandidirao Slaven Kovačević, član Komšićeve stranke Demokratske fronte i njegov savjetnik u kolektivnom predsjedništvu susjedne države.

Cvitanović smatra da je bilo krajnje vrijeme da Hrvatski sabor preuzme ulogu koju mu propisuje hrvatski ustav i jasno stane u zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini kako bi se na međunarodnoj razini snažnije upozorilo na nepravdu prema tom narodu.

"Pozdravljam rezoluciju kojoj je cilj politička ravnopravnost Hrvata, koji su trenutačno u podređenom položaju", rekao je Cvitanović.