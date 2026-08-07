Novi incident iznad Trogira i Kaštela: Turist upravljao dronom uz aerodrom

Splitsko-dalmatinska policija pronašla je i kazneno prijavila 39-godišnjeg njemačkog državljanina osumnjičenog za nedopušteno upravljanje dronom u zabranjenim zonama na području Trogira i Kaštel Štafilića, uključujući područje u blizini Zračne luke Split, što je drugi takav slučaj u par dana.

Nakon zaprimljenih saznanja policija je pokrenula mjere traganja te pronašla 39-godišnjaka kojeg dovodi u vezu s nedopuštenim upravljanjem dronom u neposrednoj blizini Zračne luke Split i okolnom području.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je osumnjičeni tijekom kraćeg vremenskog razdoblja u više navrata upravljao dronom u zonama u kojima je to zabranjeno, na području Trogira i Kaštel Štafilića.

Ovo je drugi slučaj u kratkom vremenu u kojem policija postupa zbog sumnje na nedopušteno upravljanje dronom u blizini Zračne luke Split.

Nekoliko dana ranije, zbog leta drona u blizini zračne luke, bio je prekinut zračni promet, a policija je uhitila 36-godišnjeg mađarskog državljanina osumnjičenog za taj događaj.

Protiv 39-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.