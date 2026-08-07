Medved uzvratio Pupovcu: "Komentiram ono što sam organizirao, ostalo nisam vidio ni čuo"

Ministar branitelja Tomo Medved u petak se referirao na prozivke Milorada Pupovca (SDSS) zbog govora mržnje tijekom obilježavanja Oluje u Kninu, rekavši kako može govoriti o službenom programu za koji je bio odgovoran te ne može komentirati ono što se odvijalo na marginama tog programa.

Upitan o prozivkama predsjednika SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca zašto nitko iz Vlade nije osudio govor mržnje i pozive na nasilje upućene iz Knina, Medved je rekao da je cijelo vrijeme bio prisutan na stadionu te da ne može komentirati ono što nije niti vidio niti čuo.

"Vjerujem da ste pratili službeni dio programa, od budnice do mise i polaganja vijenaca", rekao je Medved.

Dodao je da će on, državni tajnik i ostali koji su sudjelovali u organizaciji komentirati službeni dio programa za koji su bili odgovorni na temelju odluke Vlade, dok aktivnosti koje su se odvijale na marginama službenog programa ne može komentirati.

"Možemo komentirati ono što smo vidjeli, ono što smo organizirali i što smo proveli", rekao je.

Medved je istaknuo da nije stigao pratiti medijske napise o događajima u Kninu jer je program obilježavanja Oluje nastavljen i nakon središnje proslave.

"Jučer je cijeli dan bio program u Slunju, danas poslije ove konferencije imamo program, a sutra imamo program u Glini", rekao je te dodao da je riječ o "izrazito sadržajnom tjednu" usmjerenom na potporu aktivnostima i dostojanstvenom obilježavanju obljetnice.

Na pitanje o srpskom hakeru koji je uhićen prije nekoliko dana nakon što je utvrđeno da je upao u više informacijskih sustava državnih tijela i tvrtki u Hrvatskoj, Medved je rekao da zna o čemu je riječ, ali zbog postupka koji je u tijeku ne može iznositi pojedinosti.

"Želim pohvaliti cjelokupan sigurnosno-obavještajni sustav na odgovornom i budnom praćenju i zaštiti interesa Republike Hrvatske, a s obzirom na postupak koji je u tijeku, dalje od toga ne mogu komentirati", rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.