Stižu novi dodaci na mirovine branitelja, oni poručuju: "Neki su dobili premalo, neki su dobili previše"

Na njihov dan braniteljima je stigla vijest iz Vlade - povećat će im mirovine.

"Ima branitelja koji žive jako oskudno, da njima poveća. Meni osobno, ja sam normalan i jednostavan čovjek i ne treba. Ima branitelja kojima treba, ali ima onih koji žive na rubu", rekao je Zvonimir, branitelj iz Vinkovaca.

Zvonimir, branitelj iz Vinkovaca Foto: Dnevnik Nove TV

"Državu su stvorili i zaslužili su", kazao je Vinko, branitelj iz Virovitice.

Vinko, branitelj iz Virovitice Foto: Dnevnik Nove TV

"To bi meni puno bilo, jer ja imam 40 godina staža i godinu dana garde. Ja imam 500 i ja sam zadovoljan", izjavio je Krešo, branitelj iz Virovitice.

Krešo, branitelj iz Virovitice Foto: Dnevnik Nove TV

Zakonske izmjene obuhvatit će 200 tisuća branitelja, najavio je premijer.

"Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu. Povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. Ukinut ćemo preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, uvedeno 2002. godine", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

Braniteljima su lani rasle mirovine za 75 eura na prosječnih 1400, to su oni koji primaju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima. Druga skupina s općim propisima prima u prosjeku 630.

Rastu braniteljske mirovine Foto: Dnevnik Nove TV

Rastu braniteljske mirovine Foto: Dnevnik Nove TV

"Naravno da ima nepravdi. Mi imamo masu ljudi koji nisu ostvarili status branitelja. Neki su dobili previše, neki premalo. Tu bi Ministarstvo branitelja trebalo napraviti reviziju", kazao je Luka, branitelj iz Zadra.

Mirovine će braniteljima početi sjedati nakon što izmjene zakona stupe na snagu.