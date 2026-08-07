PACIJENT U IZOLACIJI
Vratio se virus koji je izazvao međunarodnu uzbunu: Otkriven novi slučaj u Europi
PišeV. S., 07. kolovoza 2026. @ 08:57
Spremnici koji se koriste za dijagnosticiranje andskog hantavirusa
Foto: Afp
Zaraženi pacijent nalazi se u izolaciji u Španjolskoj.
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Novi slučaj hantavirusa, koji je nedavno
izazvao međunarodnu uzbunu, otkriven je kod francusko-argentinskog državljanina koji je u srpnju ljetovao u Francuskoj. Muškarac se sada nalazi u izolaciji u Španjolskoj, priopćilo je u četvrtak francusko ministarstvo zdravstva.
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Pacijent je imao malo simptoma, a sada ih nema, priopćilo je ministarstvo te dodalo da su poduzete sve mjere kako bi se pratile faze putovanja osobe.
U četvrtak će se sastati stručnjaci kako bi odredili sljedeće mjere koje treba poduzeti te uspostavili koordinaciju na razini cijele Europe, piše
Euractiv.
Pacijentova
infekcija sojem virusa Andes, jedinim koji se može prenositi među ljudima, potvrđena je u četvrtak.
Vlasti nisu povezale ovaj slučaj sa smrtonosnom epidemijom hantavirusa soja Andes na kruzeru ranije ove godine, koja je
izazvala globalno zdravstveno upozorenje.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj epidemije početkom srpnja nakon što je posljednja zaražena osoba napustila karantenu.
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zabilježeno je 13 slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja.
Hantavirus, koji šire glodavci, rijedak je virus za koji ne postoje cjepiva ni specifični tretmani.