FOTO/VIDEO Oklopnjakom ga prebacili u tajni bunker: Tajvanski predsjednik vježbao bijeg pred kineskim napadom

Tajvanski predsjednik Lai Ching-te i ključni članovi njegove administracije u srijedu kasno navečer sudjelovali su u vježbi simulacije "napada obezglavljivanja" - operacije čiji je cilj uklanjanje političkog vodstva otoka, po uzoru na nedavno američko hvatanje venezuelanskog čelnika Nicolása Madura te američko-izraelske napade na iransko vodstvo.

U sklopu vježbe pod nazivom "Wan Chun", oklopno vozilo prevezlo je predsjednika i njegove suradnike iz ureda u glavnom gradu Taipeiju do utvrđenog zapovjednog središta u blizini Ministarstva obrane.

Vježba tajvanske vojske - 2 Foto: Afp

"Svrha vježbe bila je provjeriti zapovjednu strukturu, međuagencijsku koordinaciju i mehanizme odgovora na krizne situacije kako bi se osiguralo da vlada može nastaviti nesmetano funkcionirati i štititi nacionalnu sigurnost", izjavila je u četvrtak glasnogovornica predsjedničkog ureda Karen Kuo. Na službenim snimkama vidi se kako predsjednik Lai nosi zaštitni prsluk, prima izvješća i izdaje zapovijedi unutar bunkera.

Vježba evakuacije, koja vuče korijene još iz doba Hladnog rata, održana je u sklopu desetodnevnih vojnih vježbi "Han Kuang", najvećih godišnjih manevara tajvanske vojske.

Footage per @Focus_Taiwan of an anti-decapitation drill on Aug. 5th involving President Lai Ching-te: pic.twitter.com/NpLIdEUjry — Taiwan Security Monitor (台灣安全觀測站) (@TaiwanMonitor) August 7, 2026

Ovo izdanje vježbi dobilo je dodatnu hitnost nakon globalnih zbivanja početkom godine - američkog uhićenja Madura i udara na Tehran. Tajvanski obrambeni dužnosnici naglašavaju kako vojne vježbe više nisu samo "laboratorijska teorija", već stvarna priprema za scenarije kakvi se odvijaju u svijetu.

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Blokada strateških mostova i usporavanje interneta

Paralelno s evakuacijom vodstva, tajvanske snage u četvrtak kasno navečer vježbale su obranu strateški ključnog mosta Danjiang na rijeci Tamsui. Taj most, otvoren ranije ove godine, predstavlja potencijalno najbrži put kineskim snagama prema samom srcu Taipeija. Vojnici su postavljali prepreke i bodljikavu žicu kako bi simulirali zaustavljanje neprijateljskog napredovanja s obližnjih plaža i iz luke, piše CNN.

Vježba tajvanske vojske - 4 Foto: Afp

U sklopu vježbi mobilizirano je oko 20.000 pričuvnika koji osiguravaju ključnu infrastrukturu poput elektrana, luka i mostova, dok su na ulicama Taipeija raspoređeni protuzračni raketni sustavi Patriot i Tien-Kung. Sljedećeg tjedna Tajvan će po prvi put u povijesti namjerno usporiti brzinu mobilnog interneta kako bi testirao komunikaciju građana u uvjetima ograničenog protoka podataka tijekom eventualne kineske invazije ili prirodnih katastrofa.