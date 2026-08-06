Ne propustite prizor koji se ne viđa često: Nebo sprema pravi spektakl

Ljubitelje astronomije iduće srijede očekuje jedan od najupečatljivijih nebeskih prizora – pomrčina Sunca. Iako će iz Hrvatske biti vidljiva samo djelomično, riječ je o rijetkoj pojavi koju mnogi neće propustiti promatrati.

Potpuna pomrčina nastaje kada se Sunce, Mjesec i Zemlja gotovo savršeno poravnaju, zbog čega Mjesec u potpunosti zakloni Sunce i dan nakratko postane nalik noći.

Astrofizičarka sa Sveučilišta Surrey dr. Noelia Noël objasnila je kako izgleda potpuna pomrčina onima koji se nađu na njezinoj putanji.

"Ako imate sreće i nalazite se na toj putanji, vidjet ćete vrlo tamni krug, poput novčića. To je Mjesec koji prekriva Sunce."

Spektakl na nebu Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Hrvatske će se moći promatrati samo djelomična pomrčina, dok će potpuna biti vidljiva iz dijelova Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Atlantika te dijela Pirenejskog poluotoka.

Stručnjaci pritom upozoravaju da promatranje pomrčine bez odgovarajuće zaštite može biti opasno za vid. Obične sunčane naočale ne pružaju dovoljnu zaštitu, no postoji jednostavan način da se pomrčina promatra i bez posebnih astronomskih filtera.

Dr. Noël savjetuje: "Možete, primjerice, upotrijebiti cjedilo koje imate kod kuće. Kroz njegove će se rupice sjena pomrčine projicirati na bijeli list papira. Također, možete probušiti nekoliko rupica u komadu papira, okrenuti ga prema Suncu i promatrati projekciju na tlu."

dr. Noelia Noël Foto: Dnevnik Nove TV

Za sve zaljubljenike u astronomiju i one koji žele svjedočiti ovom nebeskom spektaklu, 12. kolovoza datum je koji vrijedi zabilježiti.