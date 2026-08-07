Uhvaćen serijski piroman: U jednom danu izazvao je pet požara

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak pet požara na području Istre te ga osumnjičila da je počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Muškarca se sumnjiči da je 5. kolovoza oko 13 sati na području Marčane, između Malih Vareški i Krnice, izazvao požar maslinika i šume, pri čemu je izgorjelo oko 6700 m2 niskog raslinja, maslinika i šume.

Nakon pola sata između mjesta Šegotići i Mali Vareški namjerno je izazvao požar suhog raslinja u blizini suhozida uz cestu te je požar nošen vjetrom zahvatio oko 5000 m2 trave, suhog raslinja i šume.

Potom je oko 13:50 i 14 sati na zemljištu uz cestu Pavićini – Duga Uvala u dva navrata zapalio suho raslinje te je opožareno više od 1000 m2 trave i raslinja.

Na koncu, oko 18 sati na području Barbana između mjesta Foli i Rojnići namjerno je izazvao požar suhe trave i niskog raslinja, pri čemu je opožarena površina od oko 25.000 m2 trave i niskog raslinja.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana svi požari ubrzo su stavljeni pod kontrolu te je uklonjena opasnost za ljude i imovinu.

Policijski službenici u suradnji s građanima prikupili su operativna saznanja i u četvrtak oko 13:20 uhitili 73-godišnjaka.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma, u kojem je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičeni je u petak u jutarnjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.