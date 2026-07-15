Dramatično spašavanje iz kanjona Čikole: Dron u sumrak otkrio čovjeka podno kule

Šibenski HGSS spasio je zalutalu osobu iz dubine kanjona rijeke Čikole. Na dežurni mobitel stanice u utorak u 18:40 stigao je poziv od centra 112 s obavijesti da je nestala osoba i da trebaju HGSS-ovu asistenciju.

Postojale su određene indicije o lokalitetu gdje se osoba može nalaziti, a područje interesa bio je kanjon rijeke Čikole ispod kule u Drnišu. U najkraćem roku na terenu je bilo 15 spašavatelja i dvije bespilotne letjelice kojima se pridružilo i pet vatrogasaca DVD Drniš.

Spašavanje iz kanjona Čikole - 1 Foto: HGSS

S obzirom na to da je teren izrazito nepristupačan pretrazi se pristupilo iz nekoliko smjerov, istaknuli su iz HGSS-a: "Dok je teren pretraživan iz zraka jedan dio ekipe užetima se spuštao niz litice kanjona. U isto vrijeme nekolicina je zašla i u samo presušeno korito rijeke."

Spašavanje iz kanjona Čikole - 6 Foto: HGSS

U sumrak je operater bespilotne letjelice uočio čovjeka u strmom usjeku podno kule: "Spašavatelji se s nosiljkom i prvom pomoći uspijevaju spustiti do njega te ga imobiliziraju i pripremaju za transport. U isto vrijeme ekipa poviše izrađuje sidrište i sisteme za podizanje kako bi sviju izvukli iz kanjona. Uz zajednički angažman uskoro su svi na platou te je unesrećeni predan timu HMS-a na daljnju obradu."

Spašavanje iz kanjona Čikole - 4 Foto: HGSS

Spašavanje iz kanjona Čikole - 5 Foto: HGSS

Zahtjevna je akcija okončana u 22:30,a bespilotna je letjelica tijekom cijele akcije iz zraka dodatno osvjetljavala lokaciju, omogućujući ekipama sigurniji i rad na lokaciji.

Spašavanje iz kanjona Čikole - 2 Foto: HGSS

"Ovakve akcije daju smisao svakom satu obuke, svakom izlasku na teren i svakom odricanju spašavatelja. U utorak se sve to spojilo u pravom trenutku. Rezultat je čovjek koji je dobio novu priliku za život", zadovoljno su zaključili u HGSS-u.