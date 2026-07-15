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HGSS u akciji

Dramatično spašavanje iz kanjona Čikole: Dron u sumrak otkrio čovjeka podno kule

PišeA. Ž., 15. srpnja 2026. @ 10:55 komentari
Spašavanje iz kanjona Čikole - 3
Spašavanje iz kanjona Čikole - 3 Foto: HGSS
HGSS je objavio detalje zahtjevne spasilačke akcije.
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