Siniša Krajač smijenjen s funkcije glavnog tajnika HOO-a

U petak je održana konstituirajuća sjednica novoizabranog Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem, koje je odmah razriješilo dužnosti dosadašnjeg glavnog tajnika Sinišu Krajača i sve direktore ureda.

Današnjom sjednicom je službeno započeo mandat predsjednika Varvodića i novog saziva Vijeća HOO-a, na kojoj je novo vodstvo preuzelo odgovornost za upravljanje HOO-om i započelo provedbu programa razvoja predstavljenog članicama Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Vijeće HOO-a donijelo je odluku o prestanku ugovora o radu dosadašnjeg glavnog tajnika HOO-a na temelju sporazuma te imenovalo vršitelja dužnosti glavnog tajnika do provedbe javnog natječaja za izbor novog glavnog tajnika, u skladu sa Statutom HOO-a. Istodobno je razriješilo dosadašnje direktore ureda i donijelo odluke kojima je osiguran kontinuitet rada HOO-a. Dvoje dosadašnjih direktora otišlo je u zasluženu mirovinu, dok će ostali zaposlenici nastaviti rad u HOO-u na poslovima koji odgovaraju njihovoj stručnoj spremi, iskustvu i potrebama organizacije", priopćili su u petak iz krovne nacionalne sportske organizacije.

Za vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Mihael Trkulja, dosadašnji koordinator kontrole poslovanja u HOO-u.

Članovi vijeća su razriješili dužnosti svih osam dosadašnjih vršitelja dužnosti direktora ureda HOO-a za pojedina područja. Razriješeni su: Damir Šegota, koji je podnio ostavku kao v. d. direktora Ureda za olimpijski program, v. d. direktora Ureda za nacionalne sportske programe i razvojne programe Neven Šavora, v. d. direktora Ureda za programe sporta na lokalnoj razini Hrvoje Balen, v. d. direktora Ureda za informatiku Damir Dragičević, v. d. direktorice Ureda za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Mia Baćić te v. d. direktora Ureda za financije, računovodstvo i nabavu Zlatko Mežnarić.

Razriješeni su i v. d. direktora Ureda za marketing Ranko Ćetković te v. d. direktorice Ureda za pravne i statusne poslove Biserka Vrbek, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu.

Predsjednik HOO-a Josip Varvodić zahvalio je dosadašnjem glavnom tajniku, direktorima ureda i svim zaposlenicima na njihovu doprinosu radu HOO-a i razvoju hrvatskog sporta.

"Novo vodstvo danas je preuzelo odgovornost za HOO. Promjene koje smo najavili članicama Hrvatskog olimpijskog odbora započele su odmah, ali provodit ćemo ih odgovorno, transparentno i uz puno poštovanje prema ljudima i instituciji. Naš je cilj moderan, učinkovit i otvoren HOO koji će biti još snažnija potpora sportašima i nacionalnim sportskim savezima", izjavio je u priopćenju novi predsjednik HOO-a.

Oglasio se Krajač

Priopćenjem za javnost se oglasio i dosadašnji glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač u kojem je poručio da mu je bila "iznimna čast i velika odgovornost obnašati ovu dužnost te gotovo svakodnevno raditi za dobrobit hrvatskog sporta", navodeći da je imao "privilegiju surađivati s vrhunskim sportašima, trenerima, sportskim djelatnicima, volonterima, državnim institucijama i brojnim partnerima koji svojim radom čine hrvatski sport uspješnim i prepoznatljivim u svijetu".

"Iz ove dužnosti odlazim ispunjen ponosom i zahvalnošću. Vjerujem u ljude koji nastavljaju voditi Hrvatski olimpijski odbor i uvjeren sam da će hrvatski sport nastaviti ostvarivati rezultate koji će nas sve činiti ponosnima. Hvala svima koji su mi tijekom svih ovih godina ukazali povjerenje, pružili podršku ili bili konstruktivni sugovornici. Bila mi je čast služiti hrvatskom sportu", poručio je Krajač.

Akcija USKOK-a

Krajem srpnja policija i USKOK provodili su službene radnje u prostorijama HOO-a, a izvidi su provedeni i na Krajačevoj adresi. Krajač je tada rekao da je u postupku u svojstvu svjedoka.

U akciji je uhićen Damir Šegota, direktor olimpijskog program HOO-a, a privedena je i njegova supruga