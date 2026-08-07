Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a

Rusija bi mogla pokrenuti ograničeni napad na članicu NATO-a kako bi testirala ponašanje Saveza već ove jeseni, piše Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na najnovije američke obavještajne podatke.

Prethodno se vjerovalo da Rusija neće napadati druge zemlje dok traje rat u Ukrajini, no novi podaci to mijenjaju, a podudaraju se s nizom sličnih upozorenja europskih dužnosnika izrečenih posljednjih mjeseci.

Tako je, primjerice, zapovjednik njemačke vojske general-pukovnik Christian Freuding upozorio da bi Rusija mogla imati kapacitete za napad na članicu NATO-a unutar sljedeće tri godine.

Moguć čak i kopneni napad

Prema pisanju WSJ-a, koje prenosi Kyiv Independent, američki dužnosnici sada vjeruju da bi veliki hibridni napad, ili čak i ograničeni kopneni upad, mogao biti izvršen između ove jeseni i 2029. godine.

Europske zemlje već neko vrijeme upozoravaju da bi Rusija mogla pokušati koristiti napade pod lažnom zastavom (engl. false flag) u kojima bi koristila dronove ukrajinske proizvodnje kako bi napala kritičnu infrastrukturu u baltičkoj regiji.

Litavski ministar obrane Robert Kaunas rekao je jučer za LRT Radio da ruski predsjednik Vladimir Putin zbog unutarnjopolitičke situacije u svojoj zemlji treba novu eskalaciju i neku vrstu pobjede, a da su mu baltička regija i Poljska najbliže mete.

Napetost u baltičkoj regiji

Nekoliko incidenata s dronovima u sve tri baltičke države posljednjih mjeseci podigli su napetosti u toj regiji.

Jučer je u njemačkom Leipzigu bespilotna letjelica natovarena eksplozivom pronađena pokraj ukrajinskog aviona koji je trebao prevesti naoružanje u Ukrajinu.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt opisao je incident kao scenarij hibridnog napada. Nije imenovao Rusiju, ali Kremlj već nekoliko godina vodi hibridni rat usmjeren na destabilizaciju europskih zemalja.

Testiranje članka 5.

Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, WSJ je izvijestio da bi nedavni ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu i minimalni dobici na bojnom polju mogli potaknuti Putina da pokuša osigurati pobjedu protiv NATO-a. Napad bi vjerojatno bio usmjeren na istočni bok NATO-a kako bi se testirale obveze saveza prema članku 5. – klauzuli o kolektivnoj obrani za zemlje članice.

Članak 5. Sjevernoatlantske povelje govori da se napad na jednu članicu Saveza smatra napadom na sve članice, a onda svaka od njih određuje kako će pomoći.

Upozorenja obavještajnih zajednica dolaze usred izvješća da se SAD suočava s nestašicom kritičnog streljiva usred tekućeg rata s Iranom. Određene zalihe raketnih sustava dugog i kratkog dometa, poput sustava Patriot i presretača THAAD, ostaju niske, prema WSJ-u.

Jučer, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obnovio pozive za vojnom pomoći, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da i SAD također treba rakete.