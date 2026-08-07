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Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a

PišeV. Mo., 07. kolovoza 2026. @ 09:08 komentari
Ilustracija/Vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi
Ilustracija/Vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi Foto: AP
Američki dužnosnici sada vjeruju da bi veliki hibridni napad, ili čak i ograničeni kopneni upad, mogao biti izvršen između ove jeseni i 2029. godine.
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Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a
Obavještajno upozorenje
Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a
Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a 9
Obavještajno upozorenje
Uzbuna na istoku Europe: Rusija bi mogla napasti, a poznato i kada! Moguć i kopneni upad u članicu NATO-a
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