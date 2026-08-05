Oglasila se Orešković: "Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični..."

Saborska zastupnica Dalija Orešković u srijedu se oglasila na društvenim mrežama povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

U svojoj objavi kritizirala je državni vrh te se osvrnula na Dražena Kelemineca i njegove pristaše koji su u Kninu za vrijeme svečanosti uzvikivali "za dom spremni".

Objavu zastupnice prenosimo u cijelosti:

"Trideset i jednu godinu nakon okončanja rata, Hrvatska se još uvijek nije izgradila u potpunosti kao pravna država. Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični ne bi mogli danas na obilježavanju Oluje uzvikivati za dom spremni.

Tri desetljeća su prošla, a naš državni vrh još uvijek se ne može po vrlo jednostavnom pitanju jasno odrediti. Uz kurtoazne govore, nikoga ne smeta postrojba Rafaela Bobana, niti povici sa ulice, stadiona i koncertnih bina.

Ima nešto u toj šutnji. Ponekad je najglasniji zvuk koji se može čuti. Kažu neki komentari na društvenim mrežama, ovakve treba jednostavno ignorirati. Ignoriranjem smo i doveli do toga da su predodžbe mladih o Domovinskom ratu i slike Oluje dovedene do apsurda.

Slika Oluje danas je ona koja je poslana izvan službenog protokola. Oluje koju smo vodili s ustaškim pokličem iz II. svjetskog rata. Jer vlast to dopušta", napisala je Orešković na društvenim mrežama.