Potres zatresao obalu: "Čula sam razbijanje čaša u stanu iznad"

Umjeren potres zatresao je noćas u 1:20 područje oko Novog Vinodolskog.

Prema informacijama hrvatske Seizmološke službe, epicentar potresa bio je 11 kilometara jugoistočno od Novog Vinodolskog. Magnituda potresa iznosila je 3,5 po Richteru, a intenzitet u epicentru bio je IV.-V. stupnja EMS ljestvice.

Potres je osjetio i dio građana i turista, koji su svoje svjedočanstvo napisali na stranici koja prati potrese ESMC: "Jak udarac i podrhtavanje", "Jako se treslo, ali kratko", "Veliki tutanj kao kamion, također čula razbijanje čaša u stanu iznad kod susjeda i jaka trešnja", "Senj, osjetio se mali tremor pa onda malo jači, trajalo svega oko 5 sekundi".

Potres kod Novog Vinodolskog Foto: EMSC/X