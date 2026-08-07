FOTO Krvavi pohod dječaka: Ubio baku i djeda pa upao u školu i likvidirao pet nastavnika

Učenik devetog razreda izveo je smrtonosni napad u uglednoj srednjoj školi Debsirin Nonthaburi, sjeverno od glavnog grada Tajlanda Bangkoka, u kojem je ciljano pucao u nastavnike. Napad u školi trajao je oko sat vremena, a napadač je na koncu presudio samome sebi.

Istraga je ubrzo otkrila još strašniju pozadinu tog zločina. Prije nego što je krenuo u krvavi pohod po školi, 14-godišnjak je u obiteljskoj kući ubio vlastite baku i djeda. Prema policijskim navodima, oružje kojim je izveden napad – pištolj kalibra 9 mm – pripadalo je upravo njegovu djedu, inače umirovljenom nastavniku.

Pucnjava u tajlandskoj školi - 3 Foto: Afp

Prema najnovijim informacijama koje je potvrdio tajlandski ministar zdravstva Pattana Promphat, ukupan broj poginulih popeo se na osam osoba. Mladić je u školi ubio petero nastavnika, čime je uz njegove ubijene baku i djeda te njega samoga ukupan broj žrtava osam. Najmanje 15 osoba je ozlijeđeno.

Krvoproliće se dogodilo u okrugu Bang Kruai u pokrajini Nonthaburi. Napad je izazvao potpunu paniku, a preživjeli učenici opisuju zastrašujuće prizore. Jedna učenica osmog razreda ispričala je kako je napadač usmrtio njezinu nastavnicu dok je stajala izravno ispred nje i razgovarala s njom, nakon čega je s kolegama morala preskakati školsku ogradu kako bi spasila život.

Pucnjava u tajlandskoj školi - 5 Foto: Afp

Tijekom napada policija je na društvenim mrežama pozivala zatečene učenike i osoblje da se zaključaju u učionice i čekaju dolazak specijalnih snaga. Napadač se u jednom trenutku barikadirao u računalnoj učionici, a naposljetku si je oduzeo život.

Iako su nastavnici izjavili da je 14-godišnjak bio dobar učenik bez povijesti agresivnog ponašanja, zamjenik ministra unutarnjih poslova izjavio je kako je dječak bio strastveni igrač računalnih igara te da je živio s bakom i djedom.

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Inače, škola Debsirin Nonthaburi ogranak je jedne od najpoznatijih i najutjecajnijih obrazovnih ustanova u Tajlandu, čije su matične škole u prošlosti pohađali brojni diplomati, vrhunski sportaši i bivši premijeri. Zbivanja su potresla cijelu zajednicu, a obližnje škole i vrtić odmah su obustavili nastavu i pustili djecu kućama, piše BBC.

Pucnjava u tajlandskoj školi - 2 Foto: Afp

Na tragediju je reagirao i tajlandski premijer Anutin Charnvirakul izrazivši sućut obiteljima žrtava te poručivši kako se takav incident nije smio dogoditi, dok je oporba zatražila hitnu i sustavnu reviziju kontrola naoružanja u zemlji.

Iako Tajland ima razmjerno stroge zakone o naoružanju, zemlja i dalje ima jednu od najviših stopa privatnog posjedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji. Ovo je već drugi napad u školi u Tajlandu ove godine, nakon što je u veljači 18-godišnjak na jugu zemlje usmrtio ravnatelja i jednu učenicu.