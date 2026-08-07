Ministar upozorio: "Rusija razmatra izvođenje napada u Europi pod lažnom zastavom"

Rusija razmatra izvođenje napada pod lažnom zastavom na kritičnu infrastrukturu u baltičkim zemljama koristeći ukrajinske dronove kako bi diskreditirala Kijev i oslabila potporu NATO-a Ukrajini, upozorio je litavski ministar obrane Robertas Kaunas.

"Govorimo o mogućoj operaciji pod lažnom zastavom u kojoj bi se mogao upotrijebiti lažni ukrajinski dron", rekao je na konferenciji za novinare. "To je trenutačno najrealniji scenarij."

Za takav napad mogli bi se upotrijebiti dijelovi ukrajinskih dronova koji su bili lansirani na vojne i energetske ciljeve unutar Rusije.

Ukrajina je u više navrata izvodila napade dronovima dugog dometa na ciljeve duboko u Rusiji. Dok mnogi stignu do svojih meta, drugi bivaju presretnuti ili se sruše, ostavljajući olupine u ruskim rukama.

"Rusija ih je sposobna sastaviti u funkcionalan uređaj i postoji teoretska mogućnost da bi se takav uređaj mogao upotrijebiti u operaciji pod lažnom zastavom", rekao je Kaunas.

Ministar je naglasio da nema naznaka da bi takva operacija mogla biti izvedena uskoro, ali tvrdi da Rusija aktivno razrađuje takve scenarije.

Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon nedavnih izvješća litavskih medija prema kojima tamošnja vojna obavještajna služba vjeruje da Rusija razmatra napade na kritičnu infrastrukturu diljem baltičke regije dronovima ukrajinske proizvodnje.

Kršenje zračnog prostora

Litva, baltička država s manje od tri milijuna stanovnika, pojačala je sigurnost oko ključne energetske infrastrukture. Među objektima pod pojačanom zaštitom su terminal za ukapljeni prirodni plin u Klaipėdi, elektroenergetski interkonektor LitPol Link s Poljskom u blizini Alytusa, velika transformatorska stanica u okrugu Alytus te reverzibilna hidroelektrana Kruonis.

Litva je posljednjih godina zabilježila nekoliko upada dronova. Ranije ove godine litavske vlasti zaključile su da su dronovi koji su pali na njezin teritorij bili ukrajinske letjelice koje su ruski sustavi elektroničkog ratovanja skrenuli s predviđenih ruta dok su izvodile napade unutar Rusije.

Prošle godine dva ruska drona također su iz Bjelorusije ušla u litavski zračni prostor prije nego što su se srušila.

Namjerni napad na kritičnu infrastrukturu, međutim, predstavljao bi znatnu eskalaciju, piše Euronews.

Kremlju je takav potez potreban jer se u ruskom društvu počinju postavljati pitanja zašto nedostaje goriva, zašto gore skladišta i zašto ukrajinski dronovi lete iznad Rusije, rekao je ministar. "Kako bi zadržao vlast i održao sliku pobjede, ruski režim traži alternativne načine za eskalaciju situacije", rekao je Kaunas.

Jedan od ciljeva Moskve, prema njegovim riječima, bio bi izazvati podjele unutar NATO-a i smanjiti zapadnu vojnu potporu Kijevu. "Ali mogu vas uvjeriti da se to neće dogoditi", poručio je Kaunas.