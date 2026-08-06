Turisti mu zapalili apartman: "U 30 minuta nestalo je 50 godina našeg života, supruga i ja ne možemo oka sklopiti"

Obitelj Kikić iz okolice Poreča ostala je bez apartmana i praktički bez turističke sezone nakon što je u utorak u poslijepodnevnim satima izbio požar u njihovu objektu. Vatra je, prema njihovim riječima, buknula u kuhinji te u svega nekoliko minuta progutala cijeli apartman.

Vlasnik apartmana Markica Kikić kaže da je šteta golema te da su on i supruga još uvijek u šoku.

"Jednostavno u trideset minuta 50 godina života koje smo ulagali, sve ovo je u trideset minuta otišlo u vjetar i svaki dan spoznaja nam sve teže i teže pada. Ni ja ni supruga ne možemo već dva dana, već dvije noći, vidi se po očima, ne možemo oka sklopiti. Mi smo u totalnom, totalnom šoku…"

Turisti zapalili apartman Foto: Dnevnik Nove TV

Policija je nakon požara obavila očevid te provodi kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom za koju postoji sumnja da je izazvala požar.

Obitelj Kikić tvrdi da su gosti od samog dolaska stvarali probleme. Navode da su prekršili kućni red, u apartman doveli devetero neprijavljenih osoba te im pritom i prijetili.

"Unio mi se u lice i srednji prst mi je maltene nabio u lice i nos. Rekao je da oni jednostavno imaju rezervaciju od tog i tog datuma i da on ima pravo, jednostavno da to je njegov apartman i on će tu raditi što hoće."

Turisti zapalili apartman Foto: Dnevnik Nove TV

Prema riječima vlasnika, požar je izbio dok su se gosti zabavljali zajedno s neprijavljenim prijateljima. Prve znakove opasnosti primijetio je kada je čuo dječje povike.

"Čujem vrisak djece 'Feuer, feuer!', što na njemačkom znači vatra, plamen. Krenuo sam, vidim dvoje djece na stepenicama, iza njih dvije odrasle žene trče niz stepenice. Pokušavam otvoriti vrata apartmana, crni toksični dim me zapljusnuo tako da sam morao odmah pobjeći. Odmah smo i mi i susjedi vidjeli što se događa i zvali smo vatrogasce."

Kikić tvrdi da ni nakon izbijanja požara gosti nisu pokušali pomoći u gašenju vatre.

Turisti zapalili apartman Foto: Dnevnik Nove TV

"Dok smo se mi snalazi, tražili crijeva za vodu da pokušamo prije dolaska vatrogasaca sanirati, oni su se i dalje ponašali kao da požara nema. Oni su i dalje dolje plesali, vrištali i veselili se."

Zbog razmjera štete i narušene statike objekta obitelj strahuje da će obnova trajati godinama. Ističu da nije isključena ni mogućnost rušenja cijelog kata kuće.