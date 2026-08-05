VIDEO: Bulj u Kninu: "Ovo je sramota! Zabranili su braniteljima i narodu da uđu na proslavu"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je u Knin na proslavu 31. obljetnice VRO Oluja.

"Ponosan sam što sam prije 31 godinu bio u ovom gradu i prošao kroz Knin", poručio je Bulj objavivši video na svom Facebook profilu.

"U slobodnom i hrvatskom Kninu u kojem bi na prvom mjestu trebali biti branitelji politička elita i dezerteri se ogradili i ostavili narod iza ograde", poručio je Bulj te dodao:

"Na najveličanstveniji dan kad bismo svi trebali biti zajedno! I političari koji vode narod i narod u zajedničkoj proslavi. Sramotno je da se ta zrinjevačka kroasan-bojna i činovnici hrvatskih institucija ograđuju od hrvatskih branitelja te da su angažirane tolike policijske i vojne snage. To je i više nego sramotno na današnji dan pobjede, slobode i zajedništva."

Naglasio je kako je vrijeme da se prestane s ovakvom proslavom.

"Mijenjat ćemo način proslave Oluje ako nam narod da povjerenje! Sretan vam Dan pobjede, dan hrvatskih branitelja i dan Domovinske zahvalnosti", zaključio je Bulj te pomaknuo traku koja je ograđivala građane i političare.