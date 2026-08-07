ZET najavio promjene: Četiri linije mijenjaju trasu, dva stajališta neće biti u funkciji

Tramvaji neće prometovati Savskom cestom u smjeru Trga bana Jelačića, na dijelu od Ulice grada Vukovara do Studentskog centra. Linije 4, 5, 14 i 17 prometovat će ovim ulicama:
Linija 4: SAVSKI MOST - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Branimirova - Draškovićeva - DUBEC - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska cesta - SAVSKI MOST;
Linija 5: PREČKO - SAVSKI MOST;
Linija 14: MIHALJEVAC - redovnom trasom za ZAPRUĐE - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Frankopanska - Trg bana Jelačića - Draškovićeva - MIHALJEVAC;
Linija 17: PREČKO - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - TRG ŽRTAVA FAŠIZMA - Trg bana Jelačića - Frankopanska - Savska - PREČKO.
Tramvajsko stajalište Zagrepčanka (u zoni radova), kao i Studentski centar-istok neće biti u funkciji.