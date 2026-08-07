Planira se novi masovni upad migranata u Ceutu: Poznato i kada

Društvenim mrežama kruži poziv na novu masovnu mobilizaciju koja bi mogla dovesti do ponavljanja incidenta koji se prije tjedan dana dogodio u Ceuti.

Kako upozoravaju izvješća sindikata Civilne garde, 15. kolovoza mogao bi se ponoviti masovni priljev ljudi iz Maroka. Antena 3 News potvrdila je da i Nacionalni obavještajni centar (CNI) i vojska u potpunosti vjeruju u mobilizacijsku kampanju.

Kao odgovor na ovo upozorenje, časnici upozoravaju da nisu spremni za još jedan masovni ulazak. Glasnogovornik Ujedinjenog udruženja civilnih gardista (AUGC), Diego Madrazo, kaže da nema načina da se to zaustavi ako se ponovi.

Osim vojske, iz profesionalnog udruženja pravosuđa i civilne garde traže dodatna pojačanja. Istu poruku šalju i iz sindikata policije.

"Vlada ne može priuštiti čekanje da kriza ponovno izbije jer se datum mogućeg novog masovnog ulaska može dogoditi u bilo kojem trenutku", rekla je Ana Alarcón, glasnogovornica Ujedinjenog policijskog sindikata, i dodala kako se ne smije čekati do 15. kolovoza.

Migranti prelaze u španjolsku enklavu Ceuta - 1 Foto: AP/via Guliver

Međutim, kao odgovor na ova upozorenja, izvori iz Ministarstva unutarnjih poslova kažu da, prije odobrenja bilo kakvog raspoređivanja, moraju dobiti procjenu od obavještajnih službi.

S druge strane, stanovnici se žale na nesigurnost u autonomnom gradu. Neki strahuju da će se kriza ponoviti dok drugi žive u strahu novog upada. Stanovnici također organiziraju 24-satne patrole kako bi spriječili pljačke i provale u svoje domove.