Broj zaraženih prvi put premašio četiri tisuće: Širi se smrtonosna epidemija

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put tijekom sadašnje epidemije premašio 4000, pokazuju vladini podaci.

Epidemija, druga najveća u svijetu po broju oboljelih, opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole.

Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.

Nacionalni institut za javno zdravstvo te srednjoafričke države u najnovijem je izvješću objavio da je ukupan broj zaraženih dosegnuo 4053, od čega je 1850 smrtnih slučajeva.

Slučajevi zaraze potvrđeni su u pet pokrajina: Ituri, Sjeverni Kivu, Južni Kivu, Haut-Uele i Tshopo.

U izvješću objavljenom prošli mjesec u znanstvenom časopisu Science zaključuje se da je epidemija u Kongu počela još u siječnju, ili čak i ranije, u pokrajini Ituri.

Istraživači su identificirali više od 500 sumnjivih slučajeva između sredine siječnja i 15. svibnja.

Kasno otkrivanje bolesti, preopterećen sustav epidemiološkog nadzora, oružani sukobi te nedostatak cjepiva i učinkovitih terapija za soj virusa koji je uzrokovao epidemiju omogućili su bolesti da ovaj put nadvlada napore za njezino suzbijanje.

Dosad je jedino epidemija ebole u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. bila veća, s više od 28.000 zabilježenih slučajeva u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu.