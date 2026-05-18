Pucnjava u SAD-u: Napadači su tinejdžeri, pronašli ih mrtve u autu

Tri osobe smrtno su stradale u pucnjavi u ponedjeljak u Islamskom centru u američkom San Diegu, priopćile su lokalne vlasti.

Dvije osobe za koje se sumnja da su izvele napad, pronađene su mrtve u automobilu u blizini mjesta događaja, izvijestio je šef policije San Diega. Treća preminula osoba je zaštitar koji je stradao dok je u pokušaju da spriječi napadače.

Islamski centar najveća je džamija u okrugu San Diego, a policija napad tretira kao zločin iz mržnje.

Dvoje mrtvih pronađenih u automobilu u blizini džamije bili su tinejdžeri, potvrdio je specijalni agent FBI-a u San Diegu. Nije identificirao osumnjičenike.

Šef policije San Diega Scott Wahl rekao je da su imali 17 i 19 godina.

Policija kaže da je prijetnja neutralizirana

Deseci policajaca u ponedjeljak su okružili Islamski centar San Diega, najveću džamiju u regiji, nakon dojave o pucnjavi u kompleksu, a kasnije su izjavili da je prijetnja "neutralizirana".

Službeni detalji o okolnostima incidenta ili žrtvama zasad nisu objavljeni.

Podružnica Vijeća za američko-islamske odnose na području San Diega objavila je X-u da je napadač ubio najmanje jednu osobu u džamiji. Organizacija je također rekla da su se djeca u vrijeme incidenta nalazila u školi koja se nalazi u kompleksu.

New York Times, pozivajući se na e-mail poruku predsjednika džamije, Ahmeda Shabaika, izvijestio je da je najmanje jedna osoba, zaštitar, ubijena.

Otprilike u isto vrijeme, policijska uprava San Diega izvijestila je u objavi na X-u da je "prijetnja Islamskom centru neutralizirana".

Lokalna televizijska podružnica NBC-a, pozivajući se na policijske izvore, izvijestila je da da su dva osumnjičenika ubijena.

Gradonačelnik San Diega Todd Gloria prvi je put oko podneva po lokalnom vremenu pacifičkom vremenu (21 sat po srednjoeuropskom vremenu) izvijestio da je obaviješten o pucnjavi u Islamskom centru u zajednici Clairemont u San Diegu, drugom najmnogoljudnijem gradu u Kaliforniji.

Policijska uprava San Diega odvojeno je priopćila da su njezini policajci na mjestu događaja zbog prijavljene pucnjave.

Snimke lokalnih televizijskih postaja prikazale su desetke patrolnih automobila na mostu na autocesti pored Islamskog centra. Televizijske snimke s mjesta događaja također su prikazale naoružane policajce kako se probijaju kroz kompleks.

Islamski centar u Clairemontu najveća je džamija u okrugu San Diego i u njemu se nalazi Akademija Bright Horizon, škola koja pruža islamsko obrazovanje, prema njihovoj web stranici.

"Hitne službe su na mjestu događaja i aktivno rade na zaštiti zajednice i osiguravanju područja", objavio je gradonačelnik.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom obaviješten je o situaciji, prema izvješću njegovog ureda.