Balkanski političar koji želi bliže veze s Putinom na korak do pobjede: Europi se to neće svidjeti

Stranka bivšeg bugarskog proruskog predsjednika Rumena Radeva na putu je da pobijedi na nedjeljnim parlamentarnim izborima, pokazuju izlazne ankete, nakon kampanje da će iskorijeniti korupciju i stati na kraj nizu slabih i kratkotrajnih vlada, iako se zasad čini da će trebati koalicijske partnere za formiranje većinske vlade.

Izlazne ankete koje je provela agencija Alpha Research iz Sofije pokazale su da je Radevljeva stranka Progresivna Bugarska s 37,5 posto glasova daleko ispred stranke GERB bivšeg premijera Bojka Borisova koja se nalazi na drugom mjestu s 16.2 posto glasova.

Radev, bivši pilot borbenih zrakoplova i euroskeptik koji se protivi vojnoj pomoći Ukrajini, odstupio je s predsjedničke funkcije u siječnju kako bi se natjecao na parlamentarnim izborima do kojih je došlo nakon što je u prosincu masovnim prosvjedima srušena vlada Borisova.

Radev je otad predvodio novoosnovanu lijevo-centrističku grupaciju Progresivna Bugarska. Oštro kritizira politiku EU-a o zelenoj energiji koju "u svijetu bez pravila" smatra naivnom te se protivi slanju oružja Ukrajini, iako je rekao da neće koristiti veto da bi blokirao odluke Bruxellesa.

Zalažući se za obnovu veza s Rusijom, Radev se usprotivio desetogodišnjem obrambenom sporazumu između Sofije i Kijeva potpisanom prošli mjesec, što mu je donijelo nove optužbe protivnika da je preblag prema Moskvi.

Bili su to osmi izbori u pet godina u balkanskoj zemlji s oko 6,5 milijuna stanovnika, zasićenih ponavljanjem izvanrednih izbora i uskom skupinom korumpiranih veteranskih političara.