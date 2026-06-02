Policija se pohvalila zapljenom: Pogledajte što su pronašli u stanu 21-godišnjaka

Splitska policija uhitila je u ponedjeljak 21-godišnjaka kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Policija je pretražila stan koji koristi na području Splita te pronašla i oduzela tri vrećice s ukupno 1181 tabletom droge MDMA, odnosno ecstasyja. Ukupna masa tableta bila je 555 grama.

Pronađeno je i 6,6 grama kokaina, digitalna vaga za precizno mjerenje i novac.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.