USKOK u akciji: U tijeku uhićenja u više županija!

Nova akcija USKOK-a! U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka i koprivničko-križevačka u suradnji s Carinskom upravom.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestili su.

Neslužbeno se doznaje da je riječ je o švercu nekoliko tona duhana. USKOK sumnja da je prokrijumčareno 7,3 tone sitno rezanog duhana, 4,5 tona duhana u listu te oko 5,7 milijuna komada cigareta, javlja Index.