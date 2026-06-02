USKOK u akciji: U tijeku uhićenja u više županija!

Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, izvijestili su.
Neslužbeno se doznaje da je riječ je o švercu nekoliko tona duhana. USKOK sumnja da je prokrijumčareno 7,3 tone sitno rezanog duhana, 4,5 tona duhana u listu te oko 5,7 milijuna komada cigareta, javlja Index.