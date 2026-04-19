Orbán je gotov, hoće li ovaj čovjek biti nova noćna mora za EU? "Može napraviti drastičnu promjenu"

Proruski bivši borbeni pilot Rumen Radev favorit je za pobjedu na izborima u Bugarskoj, što izaziva strahove od novog Viktora Orbána koji bi mogao narušiti europsko jedinstvo oko Ukrajine.

Naime, očekuje se da će Radev na današnjim izborima osvojiti najviše glasova, ali će se vjerojatno morati osloniti na koalicijske partnere da bi formirao vladu.

Radev je obećao okončati sveprisutnu korupciju koja je u prosincu izvela tisuće mladih ljudi na ulice i srušila konzervativnu proeuropsku vladu. Obećao je iskorijeniti mafiju, izbaciti oligarhe i poraziti "lokalne feudalce i moćnike koji guše čitave regije".

Njegova stranka Progresivna Bugarska (PB) će prema anketama dobiti oko 30 posto glasova, što je oko 10 postotnih bodova više od GERB-a, najveće stranke u zemlji. GERB vodi Bojko Borisov, bivši premijer koji je podnio ostavku 2021. nakon masovnih prosvjeda protiv korupcije. Od tada nijedna vlada nije opstala dulje od godinu dana.

Zbog Radevovih euroskeptični i proruskih stavovi mnogi ga uspoređuju s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom, koji je prije tjedan dana uvjerljivo izgubio izbore. Ako bude izabran, Radev bi mogao iskoristiti bugarski veto da bi odgodio pomoć Kijevu ili blokirao sankcije EU-a protiv Kremlja, slično kao što je to činio Orbán.

"Mi smo jedina država članica EU-a koja je i slavenska i pravoslavna. Možemo biti vrlo važna karika u cijelom tom mehanizmu za obnovu odnosa s Rusijom", izjavio je Radev, objavio je Telegraph.

Pozivao na pregovore s Rusijom

Orbánov uvjerljiv poraz europski su čelnici dočekali s olakšanjem, no sada bi Radev mogao izazvati nove probleme. Više se puta protivio vojnoj pomoći Kijevu i pozivao na mirovne pregovore s Rusijom. Protivio se i ulasku Bugarske u eurozonu te potpisivanju sigurnosnog sporazuma s Ukrajinom.

Međutim, potreba za sklapanjem koalicija mogla bi ublažiti Radevove euroskeptične i prokremaljske sklonosti te smanjiti vjerojatnost da će se stvarati probleme po pitanju Ukrajine. Jedan od mogućih koalicijskih partnera je proeuropska koalicija Nastavljamo promjenu – Demokratska Bugarska (PP-DB), koja ima oko 12 posto i slaže se da su reforme potrebne.

Stariji birači iz ruralnih područja sve više podržavaju Radeva.

"Vidim vođu koji može napraviti ovu drastičnu promjenu i pružiti sigurnost ljudima", rekao je Nikolaj Vasiliev, poljoprivrednik iz bugarske pokrajine Haskovo.

Odbacio je tvrdnje da je Radev proruski i rekao da želi pristojnog i poštenog premijera.

"Prva riječ koja mi pada na pamet kad pomislim na vođu je 'dostojanstven' Da biste bili dostojanstven vođa, morate biti dostojanstvena osoba", zaključio je.