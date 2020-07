Zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa nošenje zaštitnih maski sada je obvezno i u poštama, bankama, a od početka ovog tjedna i u trgovinama. Hrvatska dosad bilježi ukupno 3953 slučajeva zaraze koronavirusom.

* Zaštitne maske obvezne su u trgovinama, poštama, bankama...

* Hrvatska sve bliže broju od 4000 zaraženih

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:21 Šest je novozaraženih na području Osječko-baranjske županije. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Klinički bolnički centar Osijek testirali su tijekom posljednja 24 sata ukupno 240 uzoraka od kojih je šest bilo pozitivno na koronavirus. Tri novooboljele osobe su s područja Osijeka, dvije iz Đakova i jedna iz Našica.

46 osoba koje su kontakti novooboljelih stavljene su u samoizolaciju, pa se trenutno u samoizolaciji na području Osječko-baranjske županije nalaze 444 osobe. U KBC-u Osijek hospitalizirana je jedna osoba više nego jučer, odnosno 26 oboljelih od kojih je 4 na respiratoru.

7:34 Šef civilne zaštite Damir Trut za Dnevnik Nove TV komentirao je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, a otkrio je i koliko Hrvatska ima zaštitne opreme te kako inspekcije kontroliraju pridržavanje najnovijih mjera uvedenih zbog virusa. Razgovor s Damirom Trutom pogledajte ovdje.

7:29 Pučka pravobraniteljica Lora Vidović poručila je da, s obzirom na to da su zaštitne maske obvezne, one moraju biti i dostupne svima koji si ih ne mogu priuštiti. Dodaje da one ne smiju biti prepreka socijalno ugroženim građanima da dođu do svojih liječnika, socijalnih radnika ili drugih pružatelja javnih usluga. Više o tome pročitajte ovdje.

7:25 U srijedu su u Hrvatskoj zabilježena ukupno 92 nova slujčaja zaraze, a zbog porasta broja oboljelih Nacionalni stožer odlučio je da je nošenje zaštitne maske odsad obvezno i u poštama, bankama te drugim institucijama. Više o tome doznajte ovdje.

7:20 Jučer su zabilježena 92 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj jučer bio 1.204. 132 osobe su na bolničkom liječenju, s pet pacijenata na respiratoru. U protekla 24 sata testirano je 1804 osoba. Do jučer su ukupno zabilježene 3 953 osobe zaražene novim koronavirusom. 2 629 osoba se oporavilo, a dosad je preminulo 119 osoba.