Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je najnovije informacije o epidemiji koronavirusa. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata 86 novooboljelih. Nema preminulih.

Ministar Beroš kazao je da je ukupan broj pozitivnih osoba 4039. 86 je novooboljelih osoba. U posljednja 24 sata nema preminulih. Na respiratoru se nalazi 6 ljudi, kazao je.

Ukupno se oporavilo 2729 osoba, od čega su u protekla 24 sata iz bolnice otpuštene 934 osobe, što je 13 više u odnosu na jučer. Oporavljenih kod kuće je ukupno 1795, što je 87 više nego jučer.

Aktivnih slučajeva je 1190, što je 14 manje nego jučer. Hospitaliziranih pacijenata je 136, četiri više nego jučer, dok je na respiratoru šest bolesnika. Od jučer je jedan novi u KBC-u Osijek. Prosječna dob je 47,26 godina. Nema novih preminulih, pa je broj ukupno preminulih i dalje 120.

Ukupno je do sada testirano 99.414 uzoraka, a u posljednja 24 sata 1690. Postotak pozitivnih nalaza je 4,06 posto. "Od današnjih pozitivnih njih 64, odnosno preko 74 posto je iz samoizolacije, što je značajan podatak jer ti ljudi nisu bili u mogućnosti dalje širiti virus", kaže Beroš.

U zdravstvenom sustavu je 82 aktivan slučaj, jedan manje nego jučer, a u samoizolaciji je 477 zdravstvenih djelatnika, odnosno 21 manje od jučer.

"Zadnjih 20-ak dana dolazi do pogoršanja situacije. Svaki dan razmatramo selektivne mjere. Najkraći put do suzbijanja epidemije je pridržavanje tih mjera. Hrvatska je i u ranijim trenucima pokazala zrelost, neka tako bude i ubuduće", kazao je ministar Beroš.

Zavrzlama oko broja zaraženih

Prvi čovjek HZJZ Krunoslav Capak objasnio je problem i zavrzlamu s brojkama zaraženih.

"Od početka epidemije izvještavamo o broju novih slučajeva na temelju plaftorme koju je napravio HZZO. Županije tamo upisuju rezultate odmah nakon obrade. Nama se dogodilo od četvrtka da je tehnički zakazala platforma u kojoj upisuju podatke u Istri. Mi smo to uočili u nedjelju i počeli to ispravljati. Podaci o dnevno oboljelima od ponedjeljka do danas su ispravni i točni", objasnio je Capak.

"Te 34 osobe koje su u ta tri dana oboljele u Istri ćemo dodati ukupnim podacima. Ista stvar nam se dogodila s Primorsko-goranskom županijom. Oni danas imaju nula, ali tri dana nisu mogli upisivati kada su imali 13 slučajeva. Jučer su imali 4 i prekjučer 9, mi smo to upisali kao 13 novooboljelih danas", kazao je.

Beroš je komentirao situaciju s Veledrogerijama.

"Mi kao odgovorni ljudi želimo razgovarati s Veledrogerijama, danas je bio prvi sastanak, bit će sastanak u ponedjeljak i u srijedu", rekao je Beroš. "Pacijenti ne moraju biti zabrinuti, mi ćemo napraviti sve da se dugovi riješe", dodao je.

Ministar Božinović je izvijestio da je zaražen 21 policajac. "Najviše ih je u Zagrebu, Dubrovniku, Karlovcu i Istri", rekao je.

Na pitanje hoće li roditeljima biti dozvoljeno da budu duže od 15 minuta sa svojom djecom u bolnicama, Capak je kazao kako nemaju sve bolnice uvjete da se to produži. "Nemaju takvu infrastrukturu da mogu to sve organizirati. Zato zasad ostaje tih 15 minuta, ali radimo na tome da se to vrijeme produži", napomenuo je.

Profesorica Alemka Markotić komentirala je dob oboljelih, rekavši kako nema puno mlađih osoba na respiratorima.

"Imamo nekoliko mlađih ljudi s težim oblikom bolesti, ali je prerano govoriti o nekakvim trendovima. Ima nešto mlađih ljudi, bilo je ozbiljnije bolesnih ali ne mogu govoriti o trendovima", kaže Markotić.

Kazao je i kako su 22 osobe iz BiH koje su ušle u Hrvatsku otišle u samoizolaciju.

"Primjećen je pad ulaska državljana Srbije i BiH u Hrvatsku. Posjedovanje nekretnine u RH mogao bi biti izuzetak za njih kad je riječ o mjerama pri prelasku granice", rekao je.

Hrvatska je danas premašila broj od ukupno 4000 zaraženih koronavirusom.