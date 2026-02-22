Velike promjene za kupce diljem Europe! Uvodi se promjena koja se neće svima svidjeti: "To je svojevrsna diskriminacija..."

Umjesto na tekstilnim etiketama, od sljedeće godine informacije o odjeći kupci će iščitavati digitalno.

Klasične etikete će nadograditi QR kod koji će omogućiti pristup podacima o sastavu odjeće. Promjene će se uvoditi postupno.

Na digitalnoj etiketi će biti navedeni podaci o sastavu proizvoda, uključujući udio recikliranog materijala, zatim zemlja podrijetla, način proizvodnje, usklađenost s kemijskim propisima te informacija o ugljičnom otisku.



Iz udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da unatoč digitalizaciji, informacije o proizvodu moraju ostati dostupne svima

"Dobar dio naših građana nema pametne telefone i ne zna se služiti time. To je onda svojevrsna diskriminacija potrošača jer svi imamo pravo znati od čega se sastoji, na koji način se održava", poručuje Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

