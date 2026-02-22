Ne stišava se bura oko pristupa pomorskom dobru, a u priču se uključila i policija

Igor Legaz, građanin koji za sebe kaže kako već 20 godina osigurava i gradi pristup pomorskom dobru u Dubrovniku tvrdi - Zakon je jasan. Grad zatvranjem vrata blokira prolaz na pomorskom dobru. Ide i korak dalje.
"Od danas sam ja stavio pod kontrolu ovo kupalište i neće više biti zatvoreno", poručio je Legaz.
Policija je zbog provaljivanja brave obavila razgovore, o svemu će izvijestiti državno odvjetništvo, koje će odlučiti ima li elemenata za kazneno postupanje.
Pristup podmorskom dobruFoto:
Dok Grad govori o ograničavanju radi sigurnosti, koncesionar pak može otključati vrata kada želi i usluživati u svom objektu.
