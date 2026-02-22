VIDEO U eksploziji poginula policajka, snimljen trenutak postavljanja bombe: "Znamo tko stoji iza ovoga"

Dvije snažne eksplozije potresle su središte Lavova u ranim jutarnjim satima. Napad u kojem je poginula 23-godišnja policajka, a dvadeset je ozlijeđenih, ukrajinske vlasti smatraju terorističkim činom i vjeruju da iza svega stoji Rusija.

"Policija je, u suradnji sa Službom sigurnosti Ukrajine, uhitila osumnjičenu saboterku", izjavio je u nedjelju ujutro ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij potvrdio je da je privedena državljanka Ukrajine.

Prema priopćenju ukrajinske policije, do prve eksplozije došlo je nakon što je policija intervenirala nakon dojave o provali u trgovinu. Druga eksplozija dogodila se nakon dolaska dodatne policijske ophodnje.

U eksploziji je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špiljka.

Eksplozija u Lavovu Foto: Afp

Eksplozija u Lavovu Foto: Afp

Eksplozija u Lavovu Foto: Afp

"Postoje razlozi vjerovati da je zločin počinjen po nalogu Rusije. Nije prvi put da neprijatelj namjerno postavlja smrtonosne zamke za ukrajinske policijske službenike", rekao je Klimenko.

Marco, 38-godišnji stanovnik Lavova koji je 22. veljače ujutro šetao psa, rekao je novinaru Kyiv Independenta na mjestu događaja da napad "nije ništa novo" te se prisjetio napada u Lavovu 2014. i 2015. godine za koje se sumnjalo da su povezani s Rusijom.